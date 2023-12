Unde a fost înregistrată cea mai târzie temperatură de peste 50 de grade măsurată la nivel global

Cea mai târzie temperatură de peste 50 de grade a fost măsurată într-o localitate din Iran, una care a apărut aproape de jumătatea lunii septembrie.

În Europa este în continuare cald, luni fiind 36 de grade în Bosnia, 35 în Albania și 29 de grade în Suedia.

50,1 grade Celsius, înregistrate luni, în Iran

În localitatea Omidieh din Iran au fost înregistrate 50,1 grade, potrivit datelor Ogimet.

Potrivit climatologului Maximiliano Herrera, acesta este un record pentru luna septembrie, fiind cea mai târzie temperatură de peste 50 de grade Celsius măsurată vreodată în lume.

Și noaptea temperaturile sunt extrem de ridicate, 38,4 grade Celsius. În această localitate, termometrele nu au mai arătat 50 de grade Celsius din luna august. Ultimele zile ale lunii trecute au adus temperaturi de 43 de grade Celsius, scrie .

Tot luni, 11 septembrie, au fost +48 C în Kuweit, +46 C în Arabia Saudită, +45 C în Emiratele Arabe și +44 C în Algeria și Pakistan.