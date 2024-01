UPDATE: Summit de pace la Cairo pentru rezolvarea conflictului dintre Israel și Hamas. Este prioritară livrarea de ajutoare umanitare în Gaza. Se discută încheierea unui acord pentru încetarea focului

UPDATE: sâmbătă, 21 octombrie, ora 15:00: Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat sâmbătă că palestinienii nu vor pleca, ci vor rămâne pe pământul lor.

„Nu vom pleca niciodată, nu vom părăsi niciodată pământurile noastre (…) Şi vom rezista până la capăt”, a transmis Abbas în discursul său.

Abbas a insistat că singura soluţie pentru regiune este crearea a două state în vechea Palestină, cu Ierusalimul de Est drept capitală a statului palestinian.

UPDATE: sâmbătă, 21 octombrie, ora 14:00: În deschiderea summitului de pace de la Cairo, președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi i-a invitat pe liderii prezenți să ajungă la un acord asupra unei drum care să permită livrarea proviziilor de alimente și echipamente medicale în Fâșia Gaza. De asemenea, a îndemnat la stabilirea unei acord de încetare a focului între palestinieni și israelieni, urmat de negocieri care să ducă la o soluție permanentă, cu două state.

„Fiecare viață contează. Situația bombardamentelor neîntrerupte care au loc în Gaza în acest moment este crudă și inacceptabilă. Este o pedeapsă colectivă aplicată unui popor asediat și neajutorat. Este o încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar. Este o crimă de război. În oricare altă parte a lumii, atacarea infrastructurii civile și înfometarea intenționată a unei întregi populații în ceea ce privește alimentarea cu mâncare, apă, energie electrică și necesități de bază ar fi condamnate. Ar fi impusă o responsabilitate… dar nu și în Gaza”, a afirmat regele Abdullah al Iordaniei, adresându-se liderilor prezenți la eveniment, potrivit

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, la Summitul pentru Pace de la Cairo a acuzat că situația din Palestina se transformă într-un masacru.

„Israelul izolează 2 milioane de oameni în Gaza și numește măsura ‘protecție împotriva terorismului’. Prin dezumanizarea vieților palestinienilor, Israelul își propune să normalizeze suferința acestora”, a declarat Fidan.

Turkish FM Hakan Fidan at Cairo Peace Summit: – Situation in Palestine turns into a carnage

– Israel imprisons 2M people in Gaza & calls it protection against terrorism

– By dehumanising Palestinian lives, Israel aims to normalise Palestinian suffering — TRT World (@trtworld)

––ȘTIRE INIȚIALĂ––

Ziua de sâmbătă se anunță decisivă pentru conflictul dintre Israel și forțele Hamas. La Cairo a început un summit de pace la care participă peste 35 de lideri internaționali. Printre aceștia se numără președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, președintele autorității palestiniene Mahmud Abbas, dar și președintele Consiliului European, Charles Michel. Marii absenți de la întâlnire sunt reprezentații Israelului, Iranului și ai SUA. Potrivit , absenta acestora scade șansele încheierii unui armistițiu între cele două țări.

World leaders have begun gathering in Egypt’s capital for the Cairo Summit for Peace. Biden won’t assist because he wants WAR. — Citizen YC (@CitiznYC)

China a îl are prezent pe Zhai Jun, reprezentantul pentru problemele din Orientul Mijlociu, în timp ce Rusia a spus că va fi reprezentată de ministrul adjunct de externe Mihail Bogdanov.

Cancelarul german Olaf Scholz și prim-ministrul britanic Rishi Sunak au anunțat că nu vor participa, în timp francezii nu au făcut nicio declarație.

President Abdel Fatah al-Sisi is receiving world leaders who are attending Cairo Peace Summit | — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag)

Deja, țările arabe și-au exprimat furia față de bombardamentul fără precedent al Israelului și asediul Gazei, unde locuiesc 2,3 milioane de oameni. Președintele eguiptean Abdel Fattah al-Sisi a declarat miercuri că se vor opune oricărei strămutări forțate a palestinienilor.

Palestinienii au primit provizii, după 14 zile de bombardamente și blocadă

Între timp, sâmbătă dimineață, punctul de frontieră Rafah, care face trecerea dintre Fâșia Gaza și Egipt, a fost deschis permițând cu ajutoare umanitare destinate palestinienilor. Acestea transportă medicamente, echipamente medicale și alimente, necesare din cauza blocadei instituită de Israel. Sursele egiptene au transmis că a fost convenită o încetare temporară a focului în sudul Gazei pentru a facilita ajutorul cetățenilor.