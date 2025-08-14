B1 Inregistrari!
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră

Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră

Adrian Teampău
14 aug. 2025, 15:36
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
Sursa foto: Captura video Facebook / @Sorin Grindeanu

Vacanțele în Grecia s-ar putea transforma într-un coșmar pentru turiștii români care călătoresc cu mașina și nu se pun la curent cu noile modificări ale Codului Rutier.

Cuprins:

  • De ce au schimbat grecii la Codul Rutier
  • Ce prevăd noile reguli de circulație
  • Indicatorii de trafic au crescut pe anumite sectoare

Ce au schimbat grecii la Codul Rutier

Autoritățile rutiere din Grecia au modificat Codul Rutier, iar noile prevederi vor intra în vigoare din luna septembrie. Până atunci, toți românii care intenționează să călătorească cu propria mașină vor trebui să se pună la curent cu schimbările. Altfel, aceștia riscă amenzi uriașe și suspendarea permisului de conducere.

Legislația rutieră din Grecia va fi modificată, autoritățile urmând să impună o serie de reglementări menite să reducă numărul mare de accidente mortale și să descurajeze comportamentul periculos în trafic. Șoferii care încalcă legea vor risca sancțiuni mult mai dure. Astfel, turiștii români care nu se pun la curent și-ar putea vedea bugetul de vacanță diminuat considerabil.

Grecia se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere. Legislația modificată se va aplica tuturor participanților la trafic, indiferent dacă șoferii sunt rezidenți în Grecia sau turiști aflați în vacanță. Cei care merg cu mașina în Grecia vor trebui să se conformeze noilor reguli. Mai mult, poliția a intensificat controalele pe șosele.

Ce prevăd noile reguli de circulație

Potrivit noilor reguli de circulație, utilizarea telefonului mobil în timpul condusului va fi amendată cu 350 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de o lună.

Pentru alte încălcări ale legii, precum depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă, sancțiunile pot ajunge la 8.000 de euro  și retragerea permisului pentru patru ani.

Pe de altă parte, sancțiunile uriașe sunt dublate de investiții în infrastructură, pentru a crește siguranța circulației pe drumurile publice. Vor fi instalate radare fixe în zonele cu risc ridicat de accidente, vor fi modernizate sistemele de iluminat public în zonele intens circulate.

De asemenea, vor fi aplicate suprafețe antiderapante pentru a preveni derapajele, vor fi reabilitate marcajele rutiere și vor fi montate parapete de protecție pe sectoarele periculoase.

Indicatorii de trafic au crescut pe anumite sectoare

Autoritățile din Grecia atrag atenția cu privire la intensificarea traficului pe autostrada Egnatia Odos, după intrarea Bulgariei în Spațiul Schengen. Aici a fost introdus un sistem electronic de taxare menit să reducă aglomerația și să fluidizeze circulația. În paralel, se mențin limite de viteză stricte în anumite zone sensibile, cum ar fi tunelurile, unde limita rămâne la 80 km/h.

Autoritățile mai au în plan modernizarea și construcția unei noi centuri rutiere la Thessaloniki. Acesta este unul dintre cele mai aglomerate orașe din țară. Prin această lucrare se dorește devierea traficului greu și, implicit, reducerea riscului de accidente în interiorul localității.

Statisticile arată că între 2012 și 2021 Grecia a reușit să scadă numărul deceselor rutiere cu 54%. După perioada pandemiei, cifrele au început să crească din nou. În 2024, bilanțul accidentelor mortale a fost de 665 de victime, motiv pentru care guvernul a luat măsuri.

