Viiturile puternice din Spania și Portugalia au provocat morți, mii de evacuări și distrugeri majore (VIDEO)

Sursă Foto: Captură Video/ X.com - @jellyjinah
Cuprins
  1. Cum arată acum zonele afectate din Spania și Portugalia
  2. Cât de gravă este situația din Portugalia după viituri
  3. Pot fi amânate alegerile din cauza inundațiilor

Viiturile puternice care au lovit Spania și Portugalia au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din casele lor, rămânând fără adăpost. Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. De asemenea, o persoană este încă dată dispărută.

Echipele de salvare sunt în alertă maximă și intervin fără pauză. Au loc mii de operațiuni pentru evacuarea oamenilor surprinși de ape în propriile locuințe. Zeci de drumuri au fost închise complet, iar circulația feroviară este grav afectată. Trenurile din Andaluzia, Extremadura și Galicia au fost suspendate, informează The Guardian.

Cum arată acum zonele afectate din Spania și Portugalia

Furtunile violente continuă să facă ravagii în Spania și Portugalia. În urma lor rămân victime, evacuări masive și localități transformate în adevărate lacuri. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar peste 7.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

În sudul Spaniei, ploile torențiale și rafalele puternice au inundat orașe întregi. În Andaluzia, autoritățile au evacuat peste noapte cartierele din apropierea râului Guadalquivir din Cordoba și au închis traficul pietonal pe podul roman.

Polițiștii au mers din ușă în ușă pentru a-i avertiza pe oameni, iar cei care nu au avut alternative au fost adăpostiți într-o sală de sport. Comunități întregi încearcă acum să facă față unei situații tot mai dramatice. „Ne așteptăm la 30 mm de precipitații”, a transmis vineri, 6 februarie, președintele regional al Andaluziei.

Locuințe înghițite de apă și străzi transformate în torente au dus la evacuarea a aproximativ 1.500 de persoane din Grazalema, un sat montan apreciat de turiști.

Aflat într-o vizită la un centru de coordonare din provincia Cadiz, premierul Pedro Sánchez a avertizat că Spania se confruntă cu „zile complicate”. El a cerut populației să dea dovadă de calm și prudență. Totodată, a precizat că 10.000 de salvatori au fost deja mobilizați, iar guvernul central lucrează împreună cu autoritățile din Andaluzia pentru a gestiona această situație de criză.

Cât de gravă este situația din Portugalia după viituri

Și în Portugalia, imaginile sunt dramatice. Pompierii au evacuat zeci de persoane cu bărcile, după ce drumurile au fost acoperite complet de ape.

Furtuna Leonardo a determinat guvernul să prelungească starea de calamitate în 69 de municipalități până la jumătatea lunii februarie, pe fondul pagubelor tot mai mari.

Un bărbat și-a pierdut viața în Portugalia. Vineri a fost găsit și trupul unei femei luate de viituri din Andaluzia, în sudul Spaniei.

În Porto, al doilea oraș ca mărime al țării, râul Douro a ieșit din matcă în primele ore ale zilei de vineri și a inundat terasele de pe mal. În sud, orașul Alcácer do Sal a rămas parțial sub ape pentru a treia zi consecutivă.

Pot fi amânate alegerile din cauza inundațiilor

În Portugalia, tot mai multe voci cer amânarea turului doi al alegerilor prezidențiale, pe fondul haosului provocat de furtuni. Situația dificilă a readeschis dezbaterile publice. André Ventura, liderul partidului Chega, propune o amânare de o săptămână, susținând că este o chestiune de echitate pentru toți alegătorii.
Cu toate acestea, autoritatea electorală națională a anunțat ferm că votul va avea loc conform programului. Instituția a subliniat că starea de urgență sau alertele meteo nu reprezintă, în sine, un motiv suficient pentru suspendarea procesului electoral.
