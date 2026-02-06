Viiturile puternice care au lovit Spania și Portugalia au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din casele lor, rămânând fără adăpost. Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. De asemenea, o persoană este încă dată dispărută.

Echipele de salvare sunt în alertă maximă și intervin fără pauză. Au loc mii de operațiuni pentru evacuarea oamenilor surprinși de ape în propriile locuințe. Zeci de drumuri au fost închise complet, iar circulația feroviară este grav afectată. Trenurile din Andaluzia, Extremadura și Galicia au fost suspendate, informează .

Cum arată acum zonele afectate din Spania și Portugalia

Furtunile violente continuă să facă și Portugalia. În urma lor rămân victime, evacuări masive și localități transformate în adevărate lacuri. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar peste 7.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

În sudul Spaniei, ploile torențiale și rafalele puternice au inundat orașe întregi. În Andaluzia, autoritățile au evacuat peste noapte cartierele din apropierea râului Guadalquivir din Cordoba și au închis traficul pietonal pe podul roman.

Polițiștii au mers din ușă în ușă pentru a-i avertiza pe oameni, iar cei care nu au avut alternative au fost adăpostiți într-o sală de sport. Comunități întregi încearcă acum să facă față unei situații tot mai dramatice. „Ne așteptăm la 30 mm de precipitații”, a transmis vineri, 6 februarie, președintele regional al Andaluziei.

Locuințe înghițite de apă și străzi transformate în torente au dus la evacuarea a aproximativ 1.500 de persoane din Grazalema, un sat montan apreciat de turiști.