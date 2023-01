Viktor Orban, ironii în scandalul Qatargate: „Curând vor fi destui eurodeputați corupți în spatele gratiilor cât să își formeze propria echipă de fotbal în închisoare. Ar putea să ajungă la EURO 2024”

Prim-ministrul Viktor Orban a ironizat Parlamentul European pentru așa-numitul „Qatargate”, un mega-scandal de corupție despre influența statului qatarez pe bătrânul continent, și susține că în „curând vor fi suficienți eurodeputați corupți în spatele gratiilor cât să își formeze propria echipă echipă de fotbal în închisoare”.

Liderul ungar a ironizat Parlamentul European printr-o postare pe Twitter.

„În acest punct, curând vor fi destui eurodeputați corupți în spatele gratiilor cât să își formeze propria echipă de fotbal în închisoare. Cine știe? Ar putea chiar să ajungă la EURO 2024. Este timpul să curățăm mlaștina la Bruxelles”, a scris Viktor Orban, vineri, pe platformă.

At this rate, soon there will be enough corrupt MEPs behind bars to form their own football team in prison. Who knows? They could even make it to the . It’s time to in Brussels!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)