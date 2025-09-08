Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a vorbit, duminică, despre „divizarea” Ucrainei în trei. Acesta spune că „soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja”.

„Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja. – Există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi se referă doar la câte regiuni ce ar trebui să fie incluse”, a spus premierul ungar, potrivit

Prim-ministrul Viktor Orbán a susținut primul său discurs public la picnicul civic de la Kötcse din acest an. Întâlnirea intelectualilor și politicienilor conservatori de dreapta a fost cel mai important forum al partidului din 2004.

Evenimentul a fost găzduit pentru a douăzeci și una oară de conacul Dobozy din așezarea Somogy. Ca unul dintre punctele culminante ale evenimentului, prim-ministrul și-a împărtășit gândurile public, nu într-un cerc închis.

Viktor Orbán a urcat pe scenă și și-a început discursul după aplauze îndelungi. Prim-ministrul, apropo, chiar înainte de discursul său, a intrat pe loc în transmisiunea în direct a emisiunii Patriot, unde a spus că va vorbi despre cum ar trebui să câștige și ce trebuie să facă pentru a realiza acest lucru.

Prim-ministrul a criticat aspru Partidul Tisza, care, potrivit lui, a fost de acord în mod deschis să facă ceva diferit la guvernare față de ceea ce promite în prezent.

“Tisza și-a oferit capul pe tavă, să-l acceptăm” – a spus Viktor Orbán. El consideră noul partid ca reprezentând „politica proastă”, lucru demonstrat și de faptul că au venit astăzi la Kötcse, locul picnicului civic.

“Trebuie să ne pregătim pentru asta. Putem numi asta politică de lupte de cocoși. Există lupte de cocoși, etalare a sânilor și grandilocvență. „Întotdeauna există cocoșul mic în centrul universului, care dacă nu cântă, soarele nu va răsări, dar cocoșul mic nu va deveni niciodată un cocoș mare”, a spus prim-ministrul, referindu-se la Péter Magyar.

Viktor Orbán: Ceea ce numim Europa Occidentală se găsește astăzi în Europa Centrală. Totuși, acest lucru începe să dispară în jumătatea vestică a continentului odată cu islamizarea și acum se găsește doar în Europa Centrală. El a dezvăluit că, de asemenea, anul trecut, multe întrebări au rămas deschise la întâlnirea de anul trecut, la care au primit acum toate răspunsuri. El a menționat, printre altele, alegerile prezidențiale din SUA și victoria militară a Rusiei.

El a explicat că noul președinte al Statelor Unite a venit și cu : au recunoscut că, dacă această ordine comercială globală persistă, Statele Unite vor fi lăsate în urmă.

Au recunoscut faptul că China are multe avantaje care sunt dificil sau imposibil de obținut. De asemenea, au recunoscut că Rusia a câștigat războiul ruso-ucrainean. S-au confruntat și cu faptul că au de pierdut în ceea ce privește prezența militară în regiunea Pacificului: China va integra încet, dar sigur regiunea în propria economie. În cele din urmă, au recunoscut și că Uniunea Europeană va rămâne slabă.

Potrivit prim-ministrului, acesta este motivul pentru care Statele Unite demontează economia mondială cunoscută în prezent și doresc să își dezvolte propria economie la nivel local.

În lumina acestui fapt, ce se întâmplă în Europa? Potrivit lui Viktor Orbán, cea mai importantă întrebare este dacă își poate redresa economia UE. El a spus că, având în vedere situația politică și economică internă din Franța și Germania, este puțin probabil.