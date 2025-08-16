B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire

Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire

Răzvan Adrian
16 aug. 2025, 13:04
Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
Ungaria e în NATO și UE, dar premierul ungar Viktor Orban e un aliat fidel al lui Vladimir Putin. Foto: Hepta - Vitaliy Belousov

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a comentat pe Facebook despre summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Anchorage, Alaska, subliniind că cooperarea între marile puteri nucleare revine pe un curs mai sigur și că situația globală s-a ameliorat, potrivit Agerpres.

Cuprins:

  • Contextul summit-ului din Alaska
  • Declarația lui Viktor Orban
  • Implicații privind securitatea Europei

Contextul summit-ului din Alaska

Summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc vineri, la ora 22:30, ora României, în Anchorage, Alaska, și a durat aproape trei ore. Întâlnirea a fost organizată la inițiativa președintelui american în încercarea de a găsi soluții pentru conflictul din Ucraina și de a reconfigura relațiile dintre SUA și Rusia.

Ambele părți au descris atmosfera ca fiind constructivă și respectuoasă, însă detaliile exacte ale negocierilor rămân confidențiale, fiind păstrate în spatele ușilor închise.

Declarația lui Viktor Orban

Pe Facebook, premierul maghiar a scris:

„Ani de zile am privit cum cele două mari puteri nucleare își desființează cadrul de cooperare și își transmit mesaje între ele. Acum acest lucru s-a terminat. Lumea de astăzi este un loc mai sigur decât ieri. Să aveți un weekend cât se poate de bun!”

Orban susține ideea sfârșitului tensiunilor directe dintre marile puteri ale lumii și spune el, „situația globală s-a îmbunătățit”.

Implicații privind securitatea Europei

Comentariul lui Orban vine după summitul din Alaska, ce ar putea avea implicații importante pentru securitatea globală, dar și a Europei. Întâlnirea a fost percepută ca un în pas în plus pentru reducerea conflictelor, dar și pentru găsirea unei soluții în contextul crizei geopolitice din Ucraina.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
Externe
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
Trump a vorbit cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Președintele american a discutat și cu liderii NATO în timpul zborului din Alaska
Externe
Trump a vorbit cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Președintele american a discutat și cu liderii NATO în timpul zborului din Alaska
Trump pasează responsabilitatea către Zelenski. Summitul cu Putin din Alaska, prezentat drept „un succes total” de liderul american
Externe
Trump pasează responsabilitatea către Zelenski. Summitul cu Putin din Alaska, prezentat drept „un succes total” de liderul american
Donald Trump recunoaște că nu a ajuns la un acord cu Vladimir Putin. Liderul american spune însă că s-au făcut „pași importanți” spre încetarea războiului din Ucraina
Externe
Donald Trump recunoaște că nu a ajuns la un acord cu Vladimir Putin. Liderul american spune însă că s-au făcut „pași importanți” spre încetarea războiului din Ucraina
Putin a lansat invitația pentru un nou summit la Moscova. Replica „Next time in Moscow” a stârnit reacții imediate
Externe
Putin a lansat invitația pentru un nou summit la Moscova. Replica „Next time in Moscow” a stârnit reacții imediate
Summitul din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat. Cei doi lideri au discutat ore întregi despre Ucraina și viitorul relațiilor bilaterale, însă fără să ajungă la un acord comun
Externe
Summitul din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat. Cei doi lideri au discutat ore întregi despre Ucraina și viitorul relațiilor bilaterale, însă fără să ajungă la un acord comun
Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor
Externe
Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor
Avertisment transmis de Maia Sandu cu privire la alegerile din Republica Moldova: „Forțe ostile fac presiuni fără precedent asupra diasporei”
Externe
Avertisment transmis de Maia Sandu cu privire la alegerile din Republica Moldova: „Forțe ostile fac presiuni fără precedent asupra diasporei”
Tragedie în Danemarca! Mai multe persoane au fost grav rănite după ce un tren a deraiat
Externe
Tragedie în Danemarca! Mai multe persoane au fost grav rănite după ce un tren a deraiat
Trump renunță la ideea unei întâlniri față-n față cu Putin. Discuțiile din Alaska vor include și alți oficiali
Externe
Trump renunță la ideea unei întâlniri față-n față cu Putin. Discuțiile din Alaska vor include și alți oficiali
Ultima oră
14:28 - Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba
13:58 - Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
13:35 - Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
12:33 - Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat
11:59 - Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală
11:54 - Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
11:21 - UMPMV despre Summit-ul Trump-Putin: gesturi simbolice, fara rezultate concrete. România ramâne în prima linie a securitatii NATO
10:59 - Trump a vorbit cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Președintele american a discutat și cu liderii NATO în timpul zborului din Alaska
10:12 - Trump pasează responsabilitatea către Zelenski. Summitul cu Putin din Alaska, prezentat drept „un succes total” de liderul american
09:39 - Melania Trump I-a transmis o scrisoare personală lui Vladimir Putin în timpul summitului. Despre ce este vorba