Premierul Ungariei, Viktor Orban, a comentat pe Facebook despre summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Anchorage, Alaska, subliniind că cooperarea între marile puteri nucleare revine pe un curs mai sigur și că situația globală s-a ameliorat, potrivit .

Cuprins:

Contextul summit-ului din Alaska

Declarația lui Viktor Orban

Implicații privind securitatea Europei

Contextul summit-ului din Alaska

Summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc vineri, la ora 22:30, ora României, în Anchorage, Alaska, și a durat aproape trei ore. Întâlnirea a fost organizată la inițiativa președintelui american în încercarea de a găsi soluții pentru conflictul din Ucraina și de a reconfigura relațiile dintre SUA și Rusia.

Ambele părți au descris atmosfera ca fiind constructivă și respectuoasă, însă detaliile exacte ale negocierilor rămân confidențiale, fiind păstrate în spatele ușilor închise.

Declarația lui Viktor Orban

Pe Facebook, premierul maghiar a scris:

„Ani de zile am privit cum cele două mari puteri nucleare își desființează cadrul de cooperare și își transmit mesaje între ele. Acum acest lucru s-a terminat. Lumea de astăzi este un loc mai sigur decât ieri. Să aveți un weekend cât se poate de bun!”

Orban susține ideea sfârșitului tensiunilor directe dintre marile puteri ale lumii și spune el, „situația globală s-a îmbunătățit”.

Implicații privind securitatea Europei

Comentariul lui Orban vine după summitul din , ce ar putea avea implicații importante pentru securitatea globală, dar și a Europei. Întâlnirea a fost percepută ca un în pas în plus pentru reducerea conflictelor, dar și pentru găsirea unei soluții în contextul crizei geopolitice din .