Vitali Klitschko spune că a fost amenințat de biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: „Am fost și rămân ceățean al Ucrainei, nu am alte pașapoarte”

Primarul din Kiev, Vitali Klitschko, a sugerat că a fost amenințat de oficial din biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Fostul mare pugilist a vorbit despre aceste episod într-un interviu pentru portalul ucrainean de știri .

Edilul susține că episodul a avut loc după ce a semnat o scrisoare deschisă prin care se cerea să îi fie returnată cetățenia ucraineană lui Ghenadi Korban, un om de afaceri care a condus apărarea teritorială din regiunea Dniepropetrovsk.

Pe 22 iulie, lui Ghenadi Korban, la acel moment șeful Forțelor de Apărare Teritorială din regiunea Dniepropetrovks, nu i-a fost permis să intre în Ucraina. Autoritățile de frontieră i-au confiscat pașaportul ucrainean și l-au informat că i-a fost retrasă cetățenia printr-un decret emis de președintele Volodimir Zelenski.

În acest context, peste 100 de persoane publice, printre care și politicieni, au pledat pentru a-i fi returnată cetățenia. Scrisoarea deschisă are 112 pagini de semnături.

„O să vă dezvălui un secret. După ce am semnat scrisoarea, am purtat o conversație cu substrat: «Ești atât de proactiv, încă nu ți-am luat cetățenia germană». Am răspuns: «Aș fi foarte surprins dacă îmi arată și îmi și iau pașaportul german». Mi-am petrecut într-adevăr o mare parte din viață în Germania și America. Și am avut șansa să iau cetățenia, au și existat oferte de genul, dar pentru ce? Am fost și rămân un cetățean al Ucrainei, nu am alte pașapoarte”, a spus Vitali Klitschko.

Întrebat dacă aceste afirmații au venit de la biroul prezidențial ucrainean, primarul Kievului a răspuns: „Ei bine, de unde altundeva? De la oficiul pentru locuințe?”.