Vladimir Putin a aflat despre explozia podului Kerci. Cum este mascată realitatea în Rusia

Distrugerile suferite de podul Kerci în urma exploziei de sâmbătă dimineață este un dezastru pentru Federația Rusia. Președintele Putin a fost informat despre „urgența” de pe pod și a ordonat o anchetă guvernamentală, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în comentarii citate de agenția de presă Interfax. Președintele rus a ordonat crearea unei comisii guvernamentale în legătură cu explozia podului.

Două secțiuni ale podului auto , iar partea feroviară este grav afectată. Administrația prezidențială rusă a transmis instituțiilor media, dar și agențiilor guvernamentale instrucțiuni clare privind pozițiile care trebuie luate față de explozia podului. Liderul regiunii, Serghei Aksenov a declarat că, potrivit evaluării vizuale, un sens de mers al podului auto este intact. Potrivit agenției de presa Meduza, jurnaliștii ruși sunt nevoiți să transmită că podul nu a fost distrus, ci doar deteriorat. În plus, rusii trebuie sa repete ca reparațiile au început deja si ca Ministerul Transporturilor a inițiat noi rute logistice.Putin mai anunță și ca a fost lansată traversarea cu feribotul Kerch.

În ciuda acestor minciuni, oamenii din Crimeea au fost cuprinși de panica. Locuitorii peninsulei s-au bulucit la benzinării după apariția imaginilor, pentru a putea pleca din regiune. Si in apropierea podului s-au creat cozi uriașe. Politia nu a mai permis trecerea camioanelor în Rusia după explozia din aceasta dimineața.

Both railway and vehicle spans of Kerch bridge are damaged & will take time to be restored.

This means that supplying Russian troops in the South of 🇺🇦 will be very difficult.

Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won’t be coming for a long time.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)