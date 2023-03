Vladimir Putin a ajuns în Crimeea pentru a marca 9 ani de la anexarea peninsulei ucrainene (VIDEO)

Președintele rus Vladimir Putin a sosit sâmbătă în Crimeea într-o vizită neanunțată pentru a marca cea de-a noua aniversare a anexării de către Rusia a peninsulei, scrie .

Putin a fost întâmpinat de guvernatorul Sevastopolului, instalat de Rusia, Mihail Razvozhayev, și dus să vadă un nou centru pentru copii și o școală de artă în ceea ce oficialul a spus că este o vizită surpriză.

Președintele rus Vladimir Putin, guvernatorul Sevastopolului Mihail Razvozhayev și mitropolitul Tihon (Shevkunov), președintele Consiliului Patriarhal pentru Cultură, au vizitat muzeul-rezervație de stat „Tauric Chersonese” din Sevastopol.

Presa de stat nu a difuzat imediat nicio observație din partea lui Putin, la o zi după ce Curtea Penală Internațională a declarat că a emis un mandat de arestare împotriva lui și l-a acuzat de crime de război și de deportare ilegală a sute de copii din Ucraina.

Putin încă nu a comentat public această decizie. Purtătorul de cuvânt a numit-o „nulă și neavenită” și a spus că Rusia consideră că întrebările ridicate de CPI sunt „revoltătoare și inacceptabile”.

Today is 9 years since Russia annexed Ukrainian Crimea.

However, Russia shows all the greatness of this event.

Russia’s President Putin arrived in Sevastopol and visited the School of Arts and the children’s centre „Korsun” near Tauric Chersonese.

