Vladimir Putin, filmat în China alături de ofițerii care îi cară valiza nucleară (VIDEO)

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost filmat în China în timp ce era însoțit de ofițeri care cărau așa-numita valiză nucleară, instrumentul folosit în eventualitatea în care ordonă un atac nuclear, relatează .

Liderul rus s-a întâlnit la Beijing , iar apoi a fost filmat în timp ce se îndrepta către o altă întâlnire, înconjurat de securitate și urmat de doi ofițeri ai Marinei ruse, fiecare cu câte o valiză. Camerele au dat zoom pe una dintre ele.

Cheget (nuclear briefcase) carriers accompany Putin to his visit to China.

