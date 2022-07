Vladimir Putin, lăsat de Erdogan să aștepte în fața camerelor de filmat (VIDEO)

Vladimir Putin a fost lăsat să aștepte la întâlnirea oficială cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Imaginile cu Vladimir Putin nerăbdător şi descumpănit în timp ce este lăsat să aştepte câteva zeci de secunde au devenit virale.

„Acele 50 de secunde în care Erdogan l-a făcut pe Putin să aştepte, părând descumpănit în faţa camerelor de filmat, spun mult despre cât de multe s-au schimbat după Ucraina”, a glumit Joyce Karam, senior corespondent al National News.

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marți la Teheran cu liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, subliniind relațiile mai strânse în fața presiunii occidentale asupra războiului din Ucraina.

În timpul vizitei sale în Iran, Putin s-a întâlnit și cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a discuta despre un acord care ar relua exporturile de cereale ale Ucrainei, blocate acum de Rusia. Putin a spus că nu au fost încă rezolvate toate problemele legate de transporturile de cereale, „dar faptul că există mișcare este deja bine”.

Se așteaptă ca Rusia, Ucraina, Turcia și Națiunile Unite să semneze la sfârșitul acestei săptămâni un acord care vizează reluarea transportului de cereale din Ucraina.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine

— Alec Luhn (@ASLuhn)