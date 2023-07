Vladimir Putin, lăsat să aștepte de președintele Egiptului. Liderul rus se plimba stânjenit prin încăpere și aranja obiectele de pe masă (VIDEO)

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost lăsat să aștepte de omologul său din Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, la întrevederea pe care au avut-o în marja summitului care se desfășoară la Sankt Petersburg.

Orașul Sankt Petersburg a găzduit joi și vineri Summitul Rusia-Africa, un eveniment menit să îi făurească noi alianțe președintelui Vladimir Putin, potrivit .

Pe rețelele sociale a început să circule o filmare în care se poate vedea cum Vladimir Putin se plimbă jenat preț de 20 de secunde, în timp ce îl aștepta pe președintele Egiptului, la întâlnirea din marja celei de-a doua ediții a Summitului Rusia-Africa.

Liderul rus mergea prin încăpere, cu mâinile la spate, iar la un moment dat a început să aranjeze și să privească obiectele de pe o masă.

Summitul Rusia-Africa a avut obiectivul de a se solda cu acorduri numeroase între națiunea gazdă și celelalte participante, în comerț, economie, investiții, știință și tehnologie. Totodată, a cuprins discuții bilaterale cu privire la războiul din Ucraina.

Momentul stânjenitor prin care a trecut Vladimir Putin a stârnit reacții și în tabăra ucraineană.

„Putin a trebuit să aștepte ceva vreme după președintele Egiptului. Nu e prima oară când lideri străini îl fac pe Putin să aștepte la întâlniri”, a declarat Anton Gherașcenko, consilier pentru Ministerul ucrainean de interne.

Președintele Rusiei a fost lăsat să aștepte și de omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, în iulie 2022, la Teheran.

Putin had to wait for quite some time for the president of Egypt.

This is not the first time that foreign leaders have made Putin wait for their meetings.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)