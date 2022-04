Volodimir Zelenski acuză Rusia de genocid: „Națiunea ucraineană e torturată. E vorba de distrugere, exterminare” / Ce spune liderul de la Kiev despre o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin (VIDEO)

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de comiterea unui „genocid” în țara sa cu scopul de a elimina „întreaga națiune”. Declarația a fost făcută în contextul în care trupele ruse retrase din regiunea Kiev au lăsat în urma lor

„E un genocid. Eliminarea întregii naţiuni şi a întregului popor. Suntem cetăţeni ai Ucrainei. Putem avea peste o sută de naţionalităţi, aici e vorba de distrugerea şi exterminarea tuturor acestor naţionalităţi”, a spus Volodimir Zeleneski, într-un interviu pentru americanii de la

El a afirmat că întreaga națiune ucraineană e „torturată” și asta „în Europa secolului XXI”.

Anterior, Zelenski a avut un mesaj

„Regiunea Kiev. Infern de secol XXI. Cadavrele bărbaţilor şi femeilor care au fost ucişi cu mâinile legate. Cele mai rele crime ale nazismului s-au întors în Europa. A fost o faptă deliberată a Rusiei”, a transmis și consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak.

Zelenski a cerut „retragerea completă a trupelor” rusești măcar pentru a se reveni la situația de dinainte de 24 februarie.

„Asta ne va permite să începem să discutăm despre alte lucruri privind încetarea ocupaţiei, despre cum vom trăi după. Nu pot să am o întâlnire atât timp cât ei bombardează, deci mai întâi un armistiţiu, apoi mă pot întâlni cu preşedintele rus”, a continuat el.

“Is he someone you can negotiate with?” asks Ukrainian Pres. Zelenskyy of Russian Pres. Putin.

“As a president, I have to do it. Any war has to end,” he says, adding that he would set aside his personal views and instead “stand for the interests” of Ukraine.

