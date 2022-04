Volodimir Zelenski, nou mesaj în engleză: „Dacă Ucraina va cădea, Rusia nu se va opri până când nu va ataca alte ținte” (VIDEO)

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut o nouă intervenție în limba engleză în care solicită statelor occidentale săî ofere sprjin economic și militar Ucrainei.

Dacă Ucraina va cădea, Rusia nu se va opri până când nu va ataca alte ținte, avertizează Zelenski. „Înarmați Ucraina acum pentru a apăra libertatea”, a spus Volodimir Zelenski într-un mesaj în limba engleză.

„Rusia a început un război total împotriva Ucrainei în 24 februarie. Acum suntem în aprilie. Rusia s-a bazat că va cuceri Ucraina în cinci zile. Acel termen limită l-au stabilit pentru distrugerea țării noastre și a democrației noastre.

Dar n-au avut nici cea mai mică idee cu ce urmau să se confrunte. Rusia nu a știut cât de mult ne prețuim libertatea. Ne-am apărat în fața lor mai mult decât au plănuit ei, invadatorii. Am distrus mai mult armament și echipament rusesc decât au unele armate europene. Dar nu e suficient. Rusia încă are capacitate să atace – și nu doar Ucraina – Polonia, Moldova, România și statele baltice vor deveni următoarele ținte, dacă libertatea Ucrainei cade”.

Zelenski a făcut referire și la imaginile cu atrocitățile comise de trupele ruse:

Imaginile de la Bucha și Mariupol au demonstrat intențiile reale ale rușilor în fața întregii lumi. Ei nu pot fi opriți decât de forța armelor. Trebuie să se întâmple acum. Ucraina are nevoie de armament și resurse, avem nevoie de artilerie grea, vehicule militare, sisteme de apărare aeriană și avioane de luptă. Orice poate respinge atacul rusesc și opri crimele lor de război.

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)