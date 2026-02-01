Iranul a reacționat dur după ce Uniunea Europeană a desemnat Gardienii Revoluției drept organizație teroristă. Președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că armatele țărilor membre UE vor fi considerate „grupuri teroriste” conform legislației iraniene și a amenințat cu posibile expulzări ale atașaților militari europeni.
Uniunea Europeană a marcat joi o schimbare simbolică în politica sa față de conducerea Iranului, desemnând Gardienii Revoluției drept organizație teroristă. Această decizie a venit după cea mai sângeroasă reprimare a protestelor din Iran de la înființarea Republicii Islamice, în 1979, conform Agerpres.
Mohammad Baqer Qalibaf a declarat colegilor săi deputați: „Încercând să lovească Gardienii Revoluției… europenii chiar s-au împușcat singuri în picior și, din nou, au luat o decizie împotriva intereselor popoarelor lor, ascultându-i orbește pe americani”.
Toți parlamentarii prezenți purtau uniforme de Gardieni ai Revoluției în semn de sprijin pentru forța de elită a Iranului.
„Conform articolului 7 din legea privind contramăsurile împotriva desemnării Gardienilor Revoluției ca organizație teroristă, armatele țărilor europene sunt considerate grupuri teroriste”, a afirmat Mohammad Baqer Qalibaf.
De asemenea, parlamentarul a anunțat că posibila expulzare a atașaților militari ai UE va fi analizată în comisia parlamentară pentru securitate națională, împreună cu Ministerul de Externe.
Înființat după Revoluția Islamică din 1979, corpul Gardienilor Revoluției protejează sistemul de conducere clerical șiit și este mult superior armatei regulate. În ultimele decenii, a trecut printr-o reînarmare masivă și și-a extins influența economică prin investiții în hoteluri și companii aeriene, controlând părți importante ale economiei și forțelor armate.
Statele Unite au fost prima țară care a desemnat Gardienii Revoluției drept grup terorist în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Parlamentul iranian a răspuns atunci printr-o lege ce permite clasificarea forțelor militare străine ca grupuri teroriste, prevedere aplicată acum și împotriva UE.