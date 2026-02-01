Iranul a reacționat dur după ce Uniunea Europeană a desemnat Gardienii Revoluției drept organizație teroristă. Președintele Parlamentului de la , Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că armatele țărilor membre UE vor fi considerate „grupuri teroriste” conform legislației iraniene și a amenințat cu posibile expulzări ale atașaților militari europeni.

Gardienii Revoluției, desemnați organizație teroristă de UE

Uniunea Europeană a marcat joi o schimbare simbolică în politica sa față de conducerea Iranului, desemnând Gardienii Revoluției drept organizație teroristă. Această decizie a venit după cea mai sângeroasă reprimare a protestelor din Iran de la înființarea Republicii Islamice, în 1979, conform Agerpres.

Mohammad Baqer Qalibaf a declarat colegilor săi deputați: „Încercând să lovească Gardienii Revoluției… europenii chiar s-au împușcat singuri în picior și, din nou, au luat o decizie împotriva intereselor popoarelor lor, ascultându-i orbește pe americani”.

Toți parlamentarii prezenți purtau uniforme de Gardieni ai Revoluției în semn de sprijin pentru forța de elită a Iranului.

Armatele europene, considerate „grupuri teroriste”

„Conform articolului 7 din legea privind contramăsurile împotriva desemnării Gardienilor Revoluției ca organizație teroristă, armatele țărilor europene sunt considerate grupuri teroriste”, a afirmat Mohammad Baqer Qalibaf.

De asemenea, parlamentarul a anunțat că posibila expulzare a atașaților militari ai UE va fi analizată în comisia parlamentară pentru securitate națională, împreună cu Ministerul de Externe.

Gardienii Revoluției: forță militară și influență economică

Înființat după Revoluția Islamică din 1979, corpul Gardienilor Revoluției protejează sistemul de conducere clerical șiit și este mult superior armatei regulate. În ultimele decenii, a trecut printr-o reînarmare masivă și și-a extins influența economică prin investiții în hoteluri și companii aeriene, controlând părți importante ale economiei și forțelor armate.

Statele Unite au fost prima țară care a desemnat Gardienii Revoluției drept grup terorist în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Parlamentul iranian a răspuns atunci printr-o lege ce permite clasificarea forțelor militare străine ca grupuri teroriste, prevedere aplicată acum și împotriva UE.