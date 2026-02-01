Statele Unite au anunțat că sprijină investițiile Chinei și Indiei în sectorul petrolier al Venezuelei, după ce Caracas a adoptat o politică energetică mai deschisă pentru companiile străine. Decizia marchează o schimbare majoră în relațiile economice și strategice în regiune.

Sprijin pentru investițiile asiatice

Pe 31 ianuarie, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că China poate intra fără restricții în afacerea petrolieră venezueleană, încheind acorduri avantajoase pentru sectorul energetic. În același timp, India va putea achiziționa țiței din Venezuela, înlocuind astfel petrolul iranian din contractele sale. „Conceptul acestui acord a fost deja agreat”, a subliniat Trump, potrivit agenției Bloomberg.

Decizia a fost facilitată de Departamentul Trezoreriei SUA, care a autorizat companiile americane să exporte, să vândă și să proceseze petrol venezuelean, chiar și în contextul sancțiunilor anterioare. Această mișcare deschide piața pentru marile puteri economice și atrage investiții în infrastructura energetică a Venezuelei.

Modificări istorice în politica petrolieră

La începutul săptămânii, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a semnat schimbări considerate istorice pentru industria petrolieră națională. Noile măsuri prevăd reducerea taxelor și extinderea drepturilor de proprietate pentru companiile petroliere străine, încurajând investițiile și dezvoltarea sectorului energetic.

Aceste reforme vin la mai puțin de o lună după înlăturarea liderului Nicolas Maduro și marchează o deschidere semnificativă a Venezuelei către capitalul extern, în special din Asia și Statele Unite. Experții consideră că măsurile vor facilita importurile de țiței către SUA și vor transforma țara într-un punct strategic al aprovizionării energetice globale.

Impact asupra exporturilor și producției

După adoptarea noilor măsuri, Statele Unite intenționează să importe o cantitate record de petrol venezuelean în 2026, după ce administrația Trump a preluat controlul asupra lanțului de aprovizionare energetică și a impus investiții de aproximativ 100 de miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii.

Pe de altă parte, exporturile către China s-au redus drastic. Dacă anul trecut Beijingul primea în medie 400.000 de barili pe zi, în ianuarie 2026 livrările către China au ajuns la zero, ca urmare a operațiunilor americane împotriva așa-numitei „flote fantomă”. Această situație reflectă schimbările rapide în geopolitica energetică și realinierea intereselor economice globale.