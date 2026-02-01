B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India

Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India

Selen Osmanoglu
01 feb. 2026, 15:20
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Sprijin pentru investițiile asiatice
  2. Modificări istorice în politica petrolieră
  3. Impact asupra exporturilor și producției

Statele Unite au anunțat că sprijină investițiile Chinei și Indiei în sectorul petrolier al Venezuelei, după ce Caracas a adoptat o politică energetică mai deschisă pentru companiile străine. Decizia marchează o schimbare majoră în relațiile economice și strategice în regiune.

Sprijin pentru investițiile asiatice

Pe 31 ianuarie, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că China poate intra fără restricții în afacerea petrolieră venezueleană, încheind acorduri avantajoase pentru sectorul energetic. În același timp, India va putea achiziționa țiței din Venezuela, înlocuind astfel petrolul iranian din contractele sale. „Conceptul acestui acord a fost deja agreat”, a subliniat Trump, potrivit agenției Bloomberg.

Decizia a fost facilitată de Departamentul Trezoreriei SUA, care a autorizat companiile americane să exporte, să vândă și să proceseze petrol venezuelean, chiar și în contextul sancțiunilor anterioare. Această mișcare deschide piața pentru marile puteri economice și atrage investiții în infrastructura energetică a Venezuelei.

Modificări istorice în politica petrolieră

La începutul săptămânii, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a semnat schimbări considerate istorice pentru industria petrolieră națională. Noile măsuri prevăd reducerea taxelor și extinderea drepturilor de proprietate pentru companiile petroliere străine, încurajând investițiile și dezvoltarea sectorului energetic.

Aceste reforme vin la mai puțin de o lună după înlăturarea liderului Nicolas Maduro și marchează o deschidere semnificativă a Venezuelei către capitalul extern, în special din Asia și Statele Unite. Experții consideră că măsurile vor facilita importurile de țiței către SUA și vor transforma țara într-un punct strategic al aprovizionării energetice globale.

Impact asupra exporturilor și producției

După adoptarea noilor măsuri, Statele Unite intenționează să importe o cantitate record de petrol venezuelean în 2026, după ce administrația Trump a preluat controlul asupra lanțului de aprovizionare energetică și a impus investiții de aproximativ 100 de miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii.

Pe de altă parte, exporturile către China s-au redus drastic. Dacă anul trecut Beijingul primea în medie 400.000 de barili pe zi, în ianuarie 2026 livrările către China au ajuns la zero, ca urmare a operațiunilor americane împotriva așa-numitei „flote fantomă”. Această situație reflectă schimbările rapide în geopolitica energetică și realinierea intereselor economice globale.

Tags:
Citește și...
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Externe
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială
Externe
Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Externe
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
Externe
Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
Externe
Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)
Externe
Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Externe
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
Externe
Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Externe
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Externe
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Ultima oră
14:43 - Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
14:05 - Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
13:37 - Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
13:01 - Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
12:31 - Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
12:00 - Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
11:03 - Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
10:32 - Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
09:48 - Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
09:13 - Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză