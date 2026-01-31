Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că Rusia s-a abținut, vineri, 30 ianuarie, de la atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, în cadrul unui armistițiu parțial anunțat anterior de Kremlin. Cu toate acestea, forțele ruse au continuat bombardamentele asupra blocurilor de locuințe și a țintelor civile din mai multe orașe, în timp ce și Washingtonul pregătesc noi negocieri.

Armistițiu limitat, respectat „aproape în totalitate”

Potrivit lui Volodimir Zelenski, în noaptea de vineri nu au fost înregistrate atacuri asupra infrastructurii energetice în majoritatea regiunilor Ucrainei. Singura excepție a fost regiunea Donețk, unde a avut loc un atac punctual asupra infrastructurii de gaze, conform Știrile ProTv.

„În toate regiunile noastre, într-adevăr, nu au existat atacuri asupra infrastructurii energetice în noaptea de vineri. Aproape deloc. Cu excepția regiunii Donețk, unde a avut loc un atac asupra infrastructurii de gaze, o lovitură cu bombă aeriană. Ucraina este pregătită să se abțină de la atacuri în mod simetric, iar astăzi nu am lovit infrastructura energetică a Rusiei”, a spus Zelenski.

Armistițiul vizează strict infrastructura energetică și ar urma să fie valabil timp de o săptămână, potrivit anunțurilor făcute de Kremlin.

Bombardamentele asupra civililor continuă

În paralel, Rusia a continuat atacurile convenționale asupra unor ținte civile sau cu valoare militară redusă. Orașele Herson, Harkov și Zaporojie au fost din nou vizate de bombardamente, inclusiv asupra blocurilor de locuințe și a mașinilor aflate în trafic.

„Atacurile obișnuite cu drone și bombe aeriene au continuat pe parcursul zilei. Răspunsul nostru, din partea Ucrainei, este absolut identic, în oglindă”, a spus Zelenski.

În acest context, o delegație rusă a plecat spre Florida, unde ar urma să aibă discuții cu reprezentanți americani, în paralel cu pregătirea unei noi runde de negocieri internaționale.

Kremlinul: gest pentru Donald Trump, nu din motive umanitare

Rusia susține că oprirea temporară a atacurilor asupra rețelei energetice ucrainene nu are la bază considerente umanitare, ci o solicitare directă venită din partea fostului președinte american Donald Trump.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin:

„Într-adevăr, președintele Trump l-a rugat personal pe președintele Putin să nu mai atace Kievul până pe 1 februarie, pentru a crea condiții favorabile negocierilor.”

Reporter: Și Kremlinul a fost de acord cu propunerea?

Dmitri Peskov:

„Da, desigur. A fost o solicitare personală a președintelui Trump.”

Trump, optimist privind un acord de pace

Donald Trump rămâne optimist și susține că un acord de pace este aproape, chiar dacă relația dintre liderii celor două țări este extrem de tensionată.

„Am încercat. Am pus capăt la opt războaie. Toate mi s-au părut, la momentul respectiv, poate mai dificile decât acesta. Dar Zelenski și Putin se urăsc, iar acest lucru face situația extrem de complicată. Totuși, cred că suntem foarte aproape să ajungem la un acord”, a spus Trump.

Iarnă extremă și sprijin european

Între timp, Ucraina se confruntă cu un nou val de ger extrem, cu temperaturi nocturne de până la minus 30 de grade. Aproape jumătate din Kiev rămâne fără electricitate, încălzire și apă, din cauza atacurilor anterioare asupra infrastructurii energetice.

„Nu face nici măcar un efort simbolic pentru pace. Rusia eșuează pe front, așa că a făcut din iarnă o armă. Acum energia este noul front al războiului”, a declarat Kaja Kallas, reprezentant al Rusiei în UE.

Pe fondul acestei situații, liderii europeni au reafirmat sprijinul pentru Kiev. Norvegia a anunțat un pachet de ajutor de 7 miliarde de euro pentru 2026, iar Olanda va continua sprijinul anual de până la 4 miliarde de euro.

„Cu siguranță trebuie să continuăm sprijinul pentru Ucraina, motiv pentru care vom menține ajutorul de până la 4 miliarde de euro pe an, nu doar militar, ci și non-militar”, a spus Rob Jetten, premier olandez.

Următoarea rundă de negocieri este programată, provizoriu, pentru duminică, la Abu Dhabi, însă data și locația pot fi modificate, potrivit președintelui ucrainean.