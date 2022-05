Volodimir Zelenski, prima apariție publică în afara regiunii Kiev de la începutul invaziei ruse. Președintele Ucrainei a vizitat trupele de pe frontul din Harkov (FOTO)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele de pe frontul din Harkov, regiune aflată în nord-estul Ucraine, evenimentul de duminică fiind practic prima sa apariție publică în afara regiunii Kiev de la începutul invaziei lansate de Federația Rusă în 24 februarie, transmite .

„Vă riscați viețile pentru noi toți și pentru țara noastră”, a fost mesajul liderului ucrainean pentru luptătorii țării, cărora le-a adus laude și cadouri, conform informațiilor transmise de Președinția Ucrainei.

‘s president Zelensky on frontline today – visited the Kharkiv region. Said „I want to thank each of you for your service. You risk your life for all of us & our state.” Meanwhile Putin’s hiding in his bunker asking why everyone thinks he’s a Nazi

— Glasnost Gone (@GlasnostGone)