Volodimir Zelenski vrea să viziteze Israelul, în vreme de război. Președintele Ucrainei îndeamnă Occidentul să-și arate sprijinul, așa cum au făcut și pentru Ucraina

Volodimir Zelenski vrea să viziteze Israelul într-un moment dificil, în semn de solidaritate cu poporul israelian, care se confruntă cu atacuri violente din partea grupării teroriste Hamas. De asemenea, și-ar dori să îl facă acest lucru și liderii occidentali, să-și arate sprijinul în această perioadă dificilă pentru Israel, așa cum au făcut și pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski vrea să viziteze Israelul

În timpul vizitei sale la sediul NATO, occidentali să acorde sprijin Israelului în mod similar cu susținerea oferită Ucrainei până în prezent.

„Recomandarea mea pentru tineri este să meargă în Israel și să sprijine oamenii, doar oamenii, nu vorbesc despre nicio instituție, doar să sprijine oamenii care au fost supuși unor atacuri teroriste”, a declarat Zelenski, potrivit .

Ucraina susține Israelul în conflictul cu Hamas și acuză Rusia de sprijinirea grupării teroriste

Ucraina în conflictul cu Hamas, acuzând Rusia că sprijină gruparea teroristă. Președintele Zelenski sugerează legături între Rusia și atacurile Hamas și menționează preocupări privind intențiile lui Putin legate de cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Cred că unii oficiali din Iran susțin aceasta situație. Rușii sunt fericiți, se bucură, unii mor, oameni, civili, copii sunt răpiți în Israel și rușii se bucură. Ce înseamnă? Credeți că sunt implicați sau nu? Dacă susții un război ești parte în acel război. Dacă ești contra, faci tot posibilul pentru a opri agresiunea, vorbești, dar nu cu teroriștii, dar el nu vrea să aibă discuții. Nu am semnale pentru că nu are nevoie ca națiune, are sancțiuni Rusia, sigur că trebuie sa dea mâna, să arate că totul e în regulă. El nu e interesat personal să dea înapoi, este adânc implicat. El vrea să meargă înainte, el se gândește nu numai la Ucraina. Vrea mai mult Putin. Vrea Moldova, țările baltice. Ideea lui Putin este să intre în niște țări NATO care au făcut parte din URSS pe vremuri.

Cred ca rușii sunt interesați de așa ceva (n.r. Al Treilea Război Mondial) și nu o dată au demonstrat în istorie, pentru că rușii vor să aibă atenția altor țări, sa fie în centrul atenției lumii. Războiul este o tragedie, dar este o posibilitate, ei doresc destabilizarea lumii, ne putem închipui, dar nu vrem să vedem așa ceva, ne gândim cum putem opri acest război, trebuie aplicate legile, cu Rusia nu funcționează, de aceea trebuie izolată politic Rusia, pentru a o opri, doar în unitate putem face asta, țările lumii, nu numai UE, SUA, dar și alte țări, dacă sunt pe aceeași poziție politică îi pot opri”, a declarat Volodimir Zelenski.