Zeci de elevi din Jamaica, la spital după ce au mâncat dulciuri cu canabis / Care este starea de sănătate a copiilor

Peste 60 de elevi dintr-o școală primară au fost spitalizați luni, 2 octombrie, în Jamaica, după ce au mâncat, din greșeală, bomboane cu canabis, relatează autoritățile, potrivit .

Ministrul educației, Fayval Williams, a declarat pentru sursa citată că niciunul dintre copii, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, nu este în stare critică.

Dulciurile le-au provocat copiilor „vărsături și halucinații”, postase ea pe Twitter (X). De asemenea, a adăugat că unii elevi au fost puși sub perfuzie intravenoasă.

„Peste 60 de elevi de școală primară au trebuit să fie duși la spital. Părinți, vă rog să aveți grijă!!! Un băiețel a spus că a luat doar o bomboană. Iată cât de puternic este acest produs”, a scris Williams.

Totodată, ministrul a declarat că a fost în vizită la spitalul unde sunt tratați elevii și că „doctorii și asistentele fac tot ce pot pentru a se asigura că elevii se recuperează”.

Ministrul educației a publicat și o imagine cu bomboanele pe care copiii le-au mâncat, care au fost învelite într-un ambalaj în culorile curcubeului.

Just returning from St. Ann’s Bay hospital. The doctors & nurses are doing all they can to ensure the students recover. Several were on intravenous (I V) drip. Mommies and daddies are present. One little boy said he only had ONE sweetie. That’s how potent this product is. DANGER!

— Fayval Williams (@williams_fayval)