Zeci de persoane rănite în urma unui accident de tren la Chicago! 23 au fost transportate la spital (FOTO/VIDEO)

Un tren cu pasageri s-a ciocnit joi, 16 noiembrie, cu un utilaj de deszăpezire. În urma impactului, zeci de persoane au fost rănite, la Chicago, în nordul Statelor Unite.

În urma accidentului, 38 de persoane au fost rănite, au declarat joi oficiali ai pompierilor în cadrul unei conferințe de presă.

CTA Yellow Line train crashed into a piece of railroad construction equipment near Howard Station. Multiple people injured. Several ambulances, fire trucks, & CTA crew members working to get everyone off the 2 train cars. Chicago Ave is blocked between Howard & Oakton. — Jeanette Hudson (@JHudsontraffic)

23 de răniți au fost transportate la spital

Dintre persoanele rănite, 23 au fost transportate la spital, „două sau trei” au fost grav rănite, însă, din fericire, niciuna nu și-a pus viața în pericol, conform spuselor lui Keith Gray, un oficial de la salvare.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 10.30, în apropiere de gara Howard, în nordul orașului.

Conform primelor informații, trenul de pasageri se deplasa cu o „viteză normală”, când s-a ciocnit cu un utilaj de deszăpezire aflat pe aceeași linie, scrie .

The EMS Plan 3 at the CTA train incident has been secured. There are 3 Red, 9 Yellow, 7 Green, and 15 refusals. — Chicago Fire Media (@CFDMedia)