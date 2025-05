Zelenski anunță un posibil acord istoric cu Rusia pentru eliberarea prizonierilor: 1.000 de persoane ar putea fi eliberate

Liderul de la Kiev, Volodimir , a anunțat joi, printr-un mesaj postat pe platforma de socializare X, că Ucraina și au ajuns la o înțelegere finală pentru eliberarea a 1.000 de prizonieri ucraineni. Schimbul, care se află în prezent în faza de organizare, este coordonat de către Ministerul Apărării și reprezintă, potrivit lui Zelenski, singurul rezultat notabil al întâlnirii din Istanbul.

„Am ținut o ședință privind pregătirile pentru un schimb. Acordul pentru eliberarea a 1.000 de oameni ai noștri din captivitate rusă a fost, poate, singurul rezultat concret al întâlnirii din Turcia. Lucrăm pentru ca acest rezultat să fie realizat”, a transmis liderul ucrainean pe platforma de socializare X.

Ministrul Apărării, Rustem Umerov, este responsabil de întreaga operațiune, în colaborare cu serviciile de informații militare și externe, Ministerul de Interne, Avocatul Poporului, Serviciul de Securitate al Ucrainei, dar și cu echipa de la Oficiul Președintelui. În aceste momente, autoritățile ucrainene verifică fiecare nume inclus pe listele primite din partea Federației Ruse.

„Întoarcerea tuturor oamenilor noștri din captivitate este unul dintre obiectivele-cheie ale Ucrainei. Sunt recunoscător tuturor celor care contribuie la acest efort”, a declarat Zelenski.

I held a meeting on the preparation for an exchange. The agreement to release 1,000 of our people from Russian captivity was perhaps the only tangible result of the meeting in Türkiye. We are working to ensure that this result is achieved.

Reports were presented on contacts with…

