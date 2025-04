Zelenski îl contrazice pe Putin. Armata ucraineană continuă să lupte în Kursk

Armata ucraineană nu s-a retras din regiunea rusă Kursk, iar luptele în zonă continuă. Preşedintele ucrainean a contrazis armata rusă și pe Vladimir Putin.

Sâmbătă, în vreme ce Volodimir Zelenski discuta cu Donald Trump, la funeraliile Papei Francisc, Rusia a anunțat că a finalizat recucerirea provinciei Kursk. Anunțul a fost făcut de oficialii militari de la Moscova care au precizat că i-au raportat lui . Armata rusă a afirmat că rezistența forțelor ucrainene a fost distrusă.

Volodimir Zelenski a declarat, duminică, că trupele sale încă luptă în regiunea rusă Kursk, în pofida afirmaţiilor oficialilor armatei ruse, transmite dpa. El a adăugat că luptele continuă în apropiere de localitățile Pokrovsk şi Kramatorsk, în zona de est a Ucrainei.

„Unităţile noastre continuă operaţiunile defensive active în regiunile (ruse) Kursk şi Belgorod”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe platforma X.

Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi provided an update on the frontline situation. In many directions, the situation remains difficult.

By midday alone, there have already been nearly 70 Russian assaults on our positions. Fighting continues. The occupier continues its offensive…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)