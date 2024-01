Zelenski propune modificarea regulilor cetăţeniei ucrainene: Toți cei care susțin Ucraina să devină cetățeni

Președintele Ucrainei, , a declarat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, lluni dimineață, că depune un proiect de propunere legislativă care permite „introducerea cetățeniei multiple”.

„Acest proiect va permite tuturor etnicilor ucraineni și descendenților lor din întreaga lume să aibă cetățenia noastră. Desigur, cu excepția cetățenilor țării agresoare.

When all Ukrainians join hands, they won’t raise them to surrender. We all fight. And today, this is true not only for the Dnipro’s two banks. Today, the unity of Ukrainians spans both hemispheres of the Earth. In every corner of which, on February 24, there were people…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)