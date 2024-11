Ziua alegerilor în SUA. Rezultat surprinzător în prima localitate din țară care a votat

Kamala Harris și fostul președinte Donald Trump s-au situat la egalitate, cu trei voturi fiecare în mica localitate Dixville Notch din New Hampshire, marcând începutul zilei alegerilor în primul loc din SUA care a raportat preferința prezidențială, potrivit .

Rezultatele în prima localitate din SUA care a votat

Localitatea neîncorporată, situată de-a lungul graniței SUA-Canada în vârful nordic al New Hampshire-ului, și-a deschis și închis scrutinul imediat după miezul nopții, într-o tradiție care datează din 1960. Au participat patru republicani și doi alegători nedeclarați.

Prin tradiție, toți alegătorii eligibili se adună la hotelul Balsams din Dixville Notch, acum inactiv, pentru a vota secret odată ce se deschide procesul electoral la miezul nopții. Odată ce fiecare vot este exprimat, voturile sunt numărate și rezultatele sunt anunțate – cu câteva ore înainte de deschiderea oricărei alte secții de votare, ceea ce face din acesta o destinație pentru reporterii naționali, care de multe ori depășesc numărul alegătorilor.

Les Otten, unul dintre alegătorii orașului și dezvoltatorul principal pentru Balsams, a numit publicarea timpurie a rezultatelor „o lecție civică pentru țară”, adăugând că „dacă putem ajuta oamenii să iasă și să înțeleagă că votul este o parte importantă a dreptului lor ca cetățean american, aceasta este poate cheia a ceea ce facem.”

Alegătorii Dixville Notch l-au susținut pe candidatul democrat în ultimele două alegeri prezidențiale, în 2020 a exprimat în unanimitate cinci voturi pentru președintele Joe Biden și Hillary Clinton în 2016 a câștigat patru din șapte voturi – două au fost date lui Trump și unul candidatului libertarian Gary Johnson. .

În ianuarie, patru alegători republicani înregistrați și doi independenți au participat la primarul GOP, acordând șase voturi unanime pentru fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley.

Otten, în vârstă de 75 de ani, care a spus că este „un republican de când aveam șapte ani”, a declarat pentru CNN înainte de votul de marți că își o va vota pe Harris.

„Nicăieri în Jurământul de credință nu spune nimic despre jurământul de credință față de o persoană”, a spus Otten. „Și cred că, la sfârșitul zilei, Trump a spus clar că trebuie să-i jurăm loialitate și doar el poate rezolva acest lucru, iar asta este atât de antidemocratic pe cât pot înțelege.”

Americanii vor merge la vot marți, 5 noiembrie, pentru a alege viitorul președinte. Potrivit celor mai recente sondaje, este o cursă strânsă între republicanul Donald Trump și contracandidata sa democrată

Cum arată sondajele în prezent

Printre statele cele mai importante pentru alegeri se numără Michigan, Pennsylvania și Wisconsin, cunoscute ca „Blue Wall”. De asemenea, există mulți alegători indeciși, ceea ce înseamnă că rezultatul final va depinde în mare măsură de prezența la vot, conform

The Hill și Decision Desk HQ (DDHQ) au compilat 337 de sondaje naționale. Conform acestora, Donald Trump este la egalitate cu vicepreședinta Kamala Harris, cu 48,3% din intențiile de vot. Potrivit The Hill, Donald Trump are șanse de 54% să câștige Președinția SUA.

În cadrul unui sondaj realizat de The New York Times și Siena College, publicat duminică, Harris are 49% sprijin în Nevada, 48% în Carolina de Nord, 49% în Wisconsin și 48% în Georgia, în timp ce Trump are 46% în Nevada și Carolina de Nord și 47% în Wisconsin și Georgia. Candidatul republican are un avantaj în sondajele din Arizona, cu 49% față de 45% pentru Harris. În Michigan și Pennsylvania, ambii candidați sunt la egalitate, cu 47% și, respectiv, 48%. Kamala Harris conduce în cele șapte state-cheie cu un punct, având 48% din sprijinul alegătorilor, comparativ cu 47% pentru Trump, conform The Hill.