Compania aerospațială Blue Origin propune un proiect ambițios care ar putea muta o parte din infrastructura digitală în spațiu. Inițiativa vine în contextul creșterii accelerate a cererii pentru putere de calcul, alimentată de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Ce presupune proiectul de centre de date în spațiu

Blue Origin, compania aerospațială a lui , a depus o solicitare pentru lansarea a până la 51.600 de sateliți, care ar urma să susțină dezvoltarea unor centre de date plasate pe orbită. Proiectul, denumit „Proiectul Sunrise”, face parte dintr-o strategie mai amplă de a muta în spațiu procesele intensive din punct de vedere energetic.

Această inițiativă este susținută de ideea că infrastructura actuală de pe întâmpină dificultăți în a ține pasul cu cererea tot mai mare. Compania susține că astfel ar putea reduce presiunea asupra resurselor naturale și asupra infrastructurii energetice existente, relatează Digi24.

„Proiectul Sunrise va atenua presiunea tot mai mare asupra comunităţilor şi resurselor naturale din Statele Unite prin mutarea puterii de calcul care consumă multă energie şi apă în spaţiu, reducând cererea de terenuri şi presiunea asupra reţelelor de apă şi electricitate”, arată compania.

Cum se compară cu alte inițiative similare

Planul Blue Origin depășește ca amploare multe dintre proiectele existente, inclusiv rețeaua de utilizată pentru internet de mare viteză. De exemplu, sistemele actuale aflate în funcțiune numără doar câteva mii de sateliți, în timp ce noua inițiativă ar implica zeci de mii.

Proiectul ar utiliza o rețea avansată de comunicații laser între sateliți, menită să asigure transferul rapid de date în spațiu. Această infrastructură ar fi destinată în principal clienților instituționali, nu utilizatorilor obișnuiți.

În paralel, alte companii tehnologice explorează soluții similare, încercând să răspundă nevoilor tot mai mari generate de inteligența artificială.

Deși planurile sunt ambițioase, există încă numeroase semne de întrebare legate de viabilitatea tehnologică a centrelor de date orbitale.