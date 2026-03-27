Dacă AI vinde, cine mai controlează reclamele? Noua competiție pentru tranzacțiile online

27 mart. 2026, 13:52
Inteligența artificială nu mai este doar un instrument de informare. Începe să devină un intermediar activ în procesul de decizie.

Google, OpenAI și alte platforme dezvoltă și implementează deja sisteme prin care utilizatorii pot primi pe lângă răspunsuri, recomandări și posibilitatea de a iniția tranzacții direct din conversații.

Pentru magazinele online și pentru site-urile de prezentare, această evoluție ridică o întrebare esențială: dacă AI-ul filtrează informația înainte ca utilizatorul să ajungă pe site, cum se mai construiește influența?

De la trafic la recomandare

Modelul tradițional este destul de clar.

Un utilizator caută un produs sau un serviciu în Google, vede rezultate organice sau anunțuri sponsorizate, intră pe site, iar la final decide.

Controlul începe în Search și continuă pe pagina de destinație.

În noul context, AI poate interveni mai devreme. Poate sintetiza informația, poate compara opțiuni și poate formula un răspuns structurat înainte ca utilizatorul să navigheze efectiv către un site.

Nu înlocuiește site-ul, dar influențează etapa de selecție și de achiziție al produselor.

În ce țări se pot face deja tranzacții în chatbot-uri

În prezent, funcționalitățile de cumpărare directă prin interfețe conversaționale sunt disponibile în principal în Statele Unite.

  • Google AI Mode & Gemini – testele pentru integrarea checkout-ului prin Universal Commerce Protocol sunt lansate inițial în SUA.
    • ChatGPT (OpenAI) – funcții precum Instant Checkout sunt disponibile pentru utilizatori și comercianți din SUA, prin integrare cu platforme precum Shopify sau Etsy.
    • Perplexity AI – integrarea plăților prin parteneriate (inclusiv PayPal) este activă în SUA, cu extinderi anunțate gradual.

Cu alte cuvinte, comerțul conversațional există deja, dar este concentrat în SUA și în faze incipiente de extindere internațională.

Ce se schimbă pentru publicitate

Dacă poți să achiziționezi produse direct din chatBot cum va mai funcționa Google Ads?

Este improbabil ca Google să renunțe la modelul său bazat pe publicitate plătită. Reclamele în Google Ads rămân o componentă centrală a ecosistemului său digital.

Însă modul în care acestea influențează procesul de decizie poate evolua, iar simpla expunere nu mai este suficientă.

Agenția de marketing Happy Pencil observă deja că performanța campaniilor este tot mai dependentă de coerența conținutului din site și de structura datelor, nu doar de setările din platforma de ads.

Sunt pregătite magazinele online și site-urile de prezentare?

Diferențele sunt deja vizibile.

Un magazin online cu titluri generice, descrieri minimale și structură incoerentă va fi mai greu de interpretat de un sistem AI.

Un site de prezentare care nu explică clar ce oferă, cum lucrează și cui se adresează va fi mai greu de sintetizat într-un răspuns conversațional.

În schimb, companiile care:

  • își organizează clar oferta
  • folosesc pagini dedicate pentru fiecare serviciu
  • răspund explicit la întrebări frecvente
  • actualizează constant informațiile

au șanse mai mari să fie incluse corect în fluxurile AI.

Rolul strategic al agențiilor de marketing

În noul context digital, nu mai este suficient să apelezi exclusiv la un specialist Google Ads pentru a genera trafic și conversii.

Publicitatea rămâne o componentă esențială, însă performanța depinde tot mai mult de modul în care întreaga prezență online este pregătită pentru a fi înțeleasă și interpretată de sisteme AI.

Pregătirea pentru ecosistemul conversațional presupune competențe complementare:

  • specialiști în Google Ads care înțeleg mecanismele de licitație și automatizare
  • specialiști SEO care optimizează structura informațională și semantica paginilor
  • experți tehnici care configurează corect feed-uri, tracking și integrare
  • strategi capabili să alinieze toate aceste elemente într-o direcție coerentă

O agenție de marketing poate coordona aceste competențe într-un cadru integrat, în care publicitatea, SEO și optimizarea pentru interfețe conversaționale funcționează împreună.

Adaptarea devine avantaj competitiv

Asistăm la o maturizare a modului în care informația este filtrată, evaluată și recomandată.

Magazinele online și site-urile de servicii care tratează structura, claritatea și optimizarea pentru AI ca priorități strategice vor avea un avantaj real în următorii ani.

Reclamele rămân relevante.
Căutarea rămâne importantă.

Însă influența începe mai devreme — în modul în care sistemele AI înțeleg oferta și decid ce merită sintetizat și recomandat.

În acest context, diferența nu o va face exclusiv bugetul de promovare, ci coerența infrastructurii digitale, calitatea informației și capacitatea site-ului de a susține atât vizibilitatea, cât și conversia.

Companiile care înțeleg această schimbare și investesc strategic din timp, în integrarea dintre publicitate, SEO și optimizare pentru interfețe conversaționale sunt cele care își vor consolida poziția pe termen lung.

AI nu „ghicește”, ci interpretează ce găsește. Așa că site-urile trebuie să prezinte cât mai detaliat ce vând, cui se adresează și în ce context este relevant produsul sau serviciul oferit. Claritatea descrierilor, structura informației și actualizarea constantă a datelor devin esențiale pentru a fi înțeles corect și recomandat.

