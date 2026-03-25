Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, și-a făcut apariția alături de un robot umanoid în a doua zi a summitului inaugural al noii coaliții globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, summit organizat chiar la inițiativa ei.

Robotul a salutat în mai multe limbi primele doamne prezente la summit, apoi s-a retras. România la eveniment de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Din păcate, robotul n-a salutat și în română…

Ce-și propune summitul organizat la inițiativa Melaniei Trump

Melania Trump s-a declarat onorată să participe la acest summit, la care sunt reprezentate 45 de state: „Obiectivul summitului e acesta – copiii noștri să aibă un acces suplimentar la tehnologie. Ne mai propunem colaborarea cu sectorul privat pentru un acces mai ușor la domeniul tech, dar și o legislație adecvată pentru copiii noștri în online”.

Prima Doamnă a SUA a precizat apoi că reuniunea își mai propune și dezvoltarea gândirii critice la copii.

Ce a spus Melania Trump despre robotul umanoid

„Lumea e în continuă schimbare și, prin Inteligența Artificială, avem acces la vaste cunoștințe. Foarte curând, AI va migra din telefonul nostru mobil către roboții umanoizi. Ei vor fi capabili să opereze în lumea noastră. Imaginați-vă un robot umanoid care are acces la studiu, la artă, filozofie, matematică și istorie. Și toate aceste informații vor fi accesate din propria noastră casă”, a mai declarat Melania Trump.