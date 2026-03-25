Melania Trump a prezentat un robot umanoid la summitul său dedicat educației digitale a copiilor (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 19:22
Robot umanoid, la summitul dedicat educației digitale a copiilor. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Gripas Yuri/ABACA
Cuprins
  1. Ce-și propune summitul organizat la inițiativa Melaniei Trump
  2. Ce a spus Melania Trump despre robotul umanoid

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, și-a făcut apariția alături de un robot umanoid în a doua zi a summitului inaugural al noii coaliții globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, summit organizat chiar la inițiativa ei.

Robotul a salutat în mai multe limbi primele doamne prezente la summit, apoi s-a retras. România e reprezentată la eveniment de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Din păcate, robotul n-a salutat și în română…

Ce-și propune summitul organizat la inițiativa Melaniei Trump

Melania Trump s-a declarat onorată să participe la acest summit, la care sunt reprezentate 45 de state: „Obiectivul summitului e acesta – copiii noștri să aibă un acces suplimentar la tehnologie. Ne mai propunem colaborarea cu sectorul privat pentru un acces mai ușor la domeniul tech, dar și o legislație adecvată pentru copiii noștri în online”.

Prima Doamnă a SUA a precizat apoi că reuniunea își mai propune și dezvoltarea gândirii critice la copii.

Ce a spus Melania Trump despre robotul umanoid

„Lumea e în continuă schimbare și, prin Inteligența Artificială, avem acces la vaste cunoștințe. Foarte curând, AI va migra din telefonul nostru mobil către roboții umanoizi. Ei vor fi capabili să opereze în lumea noastră. Imaginați-vă un robot umanoid care are acces la studiu, la artă, filozofie, matematică și istorie. Și toate aceste informații vor fi accesate din propria noastră casă”, a mai declarat Melania Trump.

Citește și...
Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global
IT&C
Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global
Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
IT&C
Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor
Externe
Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor
Piața muncii în criză: Peste 38.000 de angajați din tehnologie, înlocuiți de noile programe
IT&C
Piața muncii în criză: Peste 38.000 de angajați din tehnologie, înlocuiți de noile programe
Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
IT&C
Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
Un nou spyware periculos vizează iPhone-urile prin site-uri compromise. Cum ajung datele utilizatorilor în mâinile hackerilor
IT&C
Un nou spyware periculos vizează iPhone-urile prin site-uri compromise. Cum ajung datele utilizatorilor în mâinile hackerilor
Românii colecționează telefoanele vechi. 86% declară că păstrează dispozitivele vechi la sertar (Studiu)
IT&C
Românii colecționează telefoanele vechi. 86% declară că păstrează dispozitivele vechi la sertar (Studiu)
Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro
IT&C
Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
IT&C
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
IT&C
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
19:43 - Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare
19:17 - Un regizor celebru dă în judecată Pro TV după filmările cu Mihaela Rădulescu. Ce daune morale colosale cere
19:11 - Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
18:50 - Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran
18:38 - Ucraina a scufundat o navă rusească de 200 de milioane de dolari printr-o lovitură record
18:32 - Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
18:11 - Scandal în Bulgaria, după ce la extragerea loto 5/35 a ieșit numărul 41
18:02 - Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
17:48 - Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
17:30 - Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe