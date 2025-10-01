Un experiment social, care a provocat ample discuții, a fost inițiat de primarul unui oraș din Japonia, una dintre cele mai tehnologizate țări din lume. Edilul a emis o ce restricționează folosirea telefoanelor mobile la cel mult două ore pe zi.

Experiment social într-un oraș japonez

Masafumi Koki, primarul orașului japonez Toyoake, a emis o în care îi îndeamnă pe cei 68.000 de locuitori să nu mai folosească telefoanele mai mult de două ore pe zi. Este un experiment social care a stârnit deja numeroase controverse. Aceasta cu toate că măsura propusă nu implică și aplicarea unor sancțiuni pentru cei care nu se conformează.

Primarul a afirmat că actul de reglementare are rolul de a-i îndemna pe locuitorii la reflecție și, eventual, la o decizie în favoarea sănătății lor. El susține că oamenii, în special copiii, devin tot mai dependenți de dispozitivele digitale, astfel că limitarea timpului petrecut cu aceste dispozitive i -a părut o idee bună.

Ordonanța a fost aprobată cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă în consiliul local, dar are, în mare parte un caracter simbolic. Autoritățile nu vor și nici nu au la dispoziție mijloace prin care să monitorizeze timpul de utilizare a smartphone-urilor. Motiv pentru care nu vor fi aplicat sancțiuni celor care nu se conformează.

În ciuda acestor aspecte, criticii acestui experiment social susțin că autoritățile nu au dreptul să le spună oamenilor cum să-și folosească timpul liber, scriu Japan Today și New York Times. Criticile vin în contextul în care, în Japonia, există o presiune socială foarte puternică în scopul respectării recomandărilor oficiale.

Măsura a stârnit numeroase controverse

În vreme ce autoritățile speră ca prin acest experiment social localnicii vor reduce în mod voluntar utilizarea dispozitivelor digitale și vor alege să-și petreacă timpul liber altfel, în moduri mai plăcute, criticii se arată foarte vehemenți. Până pe 2 septembrie, la nivelul municipalității au fot primite 155 de apeluri și 114 e-mailuri sau scrisori dintre care 70% se pronunțau împotriva măsurii.

În acest context, criticii au transmis o petiție prin care au solicitat anularea ordonanței. Politicienii locali din opoziție au denunțat acest experiment social pe platformele de socializare.

„Într-o singură frază: nu este treaba voastră”, a declarat Mariko Fujie, o politiciană din Toyoake care a votat împotriva ordonanței.

Ea a distribuit un buletin informativ în care critica limita impusă pentru utilizarea smartphone-urilor. Mariko Fujie își susține punctul de vedere argumentând că reglementarea „nu se bazează pe dovezi științifice” și „nu conține perspectiva drepturilor copiilor”, scrie New York Times.

Primarul a apărat proiectul experiment social

a explicat că ordonanța pe care emis-o nu urmărește să pedepsească pe nimeni. El spune că dorește ca oamenii să se gândească dacă este benefică folosirea telefonului pentru mai mult de două ore. Ideea pentru acest experiment social, a spus edilul, nu se află în teoria abstractă, ci în realitatea trăită de copiii și familiile din Toyoake.

„Dacă cineva aude de două ore, se va opri și se va gândi cât timp folosește cu adevărat . Acesta este scopul”, a spus el, potrivit Japan Today.

El a arătat că tot mai mulți elevi din oraș au încetat să mai frecventeze școala, petrecând adesea ore întregi acasă, cu ochii lipiți de smartphone. Primarul Koki nu dă vina în mod direct pe telefoane, dar spune că dispozitivele devin rapid singura formă de petrecere a timpului care izolează copiii de comunitate.

„Elevii de gimnaziu primesc adesea camere proprii și telefoane proprii. Neavând altceva de făcut, petrec ore întregi uitându-se la ecrane. Ziua se transformă în noapte, somnul lor are de suferit, iar ciclul se repetă”, a spus primarul.

Primarul pune sănătatea pe primul loc

Masafumi Koki a mai spus că din rapoartele primite la primărie a rezultat că, în timpul controalelor medicale, mamele le dădeau bebelușilor telefoanele să se joace cu ele, scrie . Acesta este unul dintre motive pentru care a propus un experiment social îndrăzneț. El a transformat îngrijorarea autorităților într-o ordonanță menită să transmită un mesaj publicului larg.

„Dacă am fi publicat doar o broșură sau un slogan, oamenii ar fi ignorat-o. Dar, transformând-o într-o ordonanță, oamenii au luat-o în serios”, a spus Koki.

Demersurile de reglementare a timpului petrecut în fața dispozitivelor electronice nu este ceva nou în Japonia. Un studiu guvernamental din 2024 a constatat că elevii japonezi din școlile primare și secundare își folosesc telefoanele în medie aproximativ cinci ore pe zi.

În aceste condiții, oficialii din Toyoake nu au ales întâmplător cele două ore de folosire a dispozitivelor. Acest interval a rezultat în urma discuțiilor cu privire la timpul folosit de oameni în mod realist după muncă, școală și somn.