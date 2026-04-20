Toamna aceasta se anunță interesantă pentru . În septembrie sunt așteptate noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Alături de ele ar putea apărea un model premium complet nou, cel mai probabil numit iPhone Ultra, care ar marca debutul telefonului pliabil.

Care sunt culorile pregătite de Apple pentru noile iPhone 18 Pro

Nuanțele par să devină un punct forte pentru viitoarea generație Pro. Potrivit informațiilor apărute, modelele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max vor veni cu o paletă mai curajoasă și mai atrăgătoare decât până acum.

După randările deja cunoscute, o fotografie „scursă” recent oferă o imagine mai clară asupra designului final. Se discută despre culori precum gri închis elegant, vișiniu intens (Dark Cherry) și un albastru deschis modern. Toate sunt gândite să iasă în evidență, notează .

În plus, Apple analizează și o variantă argintie, chiar dacă aceasta nu a fost confirmată oficial. În contrast, viitorul iPhone Ultra, considerat primul model pliabil al companiei, ar putea adopta o abordare mult mai simplă. Acesta ar urma să fie disponibil doar în alb și negru în prima sa generație.

Ce dezvăluie o fotografie despre designul iPhone 18 Pro

O fotografie apărută recent pe internet a stârnit imediat interesul fanilor, oferind indicii interesante despre designul viitorului iPhone 18 Pro. Imaginea surprinde detalii ale ornamentelor din jurul camerei foto și, deși nu prezintă întregul dispozitiv, scoate în evidență patru variante de culoare, inclusiv argintiul aflat încă în testare.

Chiar și așa, fotografia conturează mai clar direcția estetică și lasă loc de interpretări privind aspectul final. Conform sursei citate, Apple lucrează la o tranziție mai fină între corpul telefonului și panoul din sticlă de pe spate, utilizat pentru încărcarea wireless.

Asta indică o schimbare subtilă, dar importantă. Culorile ar putea fi integrate uniform pe întreaga carcasă, fără contraste puternice, pentru un aspect mai elegant și coerent.

De ce ar putea deveni favorite noile culori ale iPhone 18 Pro

Preferințele utilizatorilor s-ar putea orienta rapid către două nuanțe care ies clar din tipar. Pentru iPhone 18 Pro, Griul închis vine ca o alternativă foarte apropiată de negrul autentic, o culoare care a lipsit din generația anterioară, inclusiv de pe , și care a fost intens cerută.

În paralel, Vișiniu închis (Dark Cherry) aduce un plus de eleganță discretă, fiind suficient de diferit încât să atragă atenția fără să fie prea îndrăzneț. Este o nuanță care poate rivaliza cu ușurință cu negrul clasic, oferind un aer premium și distinct. Dacă informațiile se confirmă, aceste două culori au toate șansele să devină cele mai populare din noua gamă.