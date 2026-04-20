iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 14:52
Toamna aceasta se anunță interesantă pentru fanii Apple. În septembrie sunt așteptate noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Alături de ele ar putea apărea un model premium complet nou, cel mai probabil numit iPhone Ultra, care ar marca debutul telefonului pliabil.

Care sunt culorile pregătite de Apple pentru noile iPhone 18 Pro

Nuanțele par să devină un punct forte pentru viitoarea generație Pro. Potrivit informațiilor apărute, modelele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max vor veni cu o paletă mai curajoasă și mai atrăgătoare decât până acum.

După randările deja cunoscute, o fotografie „scursă” recent oferă o imagine mai clară asupra designului final. Se discută despre culori precum gri închis elegant, vișiniu intens (Dark Cherry) și un albastru deschis modern. Toate sunt gândite să iasă în evidență, notează PhoneArena.

În plus, Apple analizează și o variantă argintie, chiar dacă aceasta nu a fost confirmată oficial. În contrast, viitorul iPhone Ultra, considerat primul model pliabil al companiei, ar putea adopta o abordare mult mai simplă. Acesta ar urma să fie disponibil doar în alb și negru în prima sa generație.

Ce dezvăluie o fotografie despre designul iPhone 18 Pro

O fotografie apărută recent pe internet a stârnit imediat interesul fanilor, oferind indicii interesante despre designul viitorului iPhone 18 Pro. Imaginea surprinde detalii ale ornamentelor din jurul camerei foto și, deși nu prezintă întregul dispozitiv, scoate în evidență patru variante de culoare, inclusiv argintiul aflat încă în testare.

Chiar și așa, fotografia conturează mai clar direcția estetică și lasă loc de interpretări privind aspectul final. Conform sursei citate, Apple lucrează la o tranziție mai fină între corpul telefonului și panoul din sticlă de pe spate, utilizat pentru încărcarea wireless.

Asta indică o schimbare subtilă, dar importantă. Culorile ar putea fi integrate uniform pe întreaga carcasă, fără contraste puternice, pentru un aspect mai elegant și coerent.

Preferințele utilizatorilor s-ar putea orienta rapid către două nuanțe care ies clar din tipar. Pentru iPhone 18 Pro, Griul închis vine ca o alternativă foarte apropiată de negrul autentic, o culoare care a lipsit din generația anterioară, inclusiv de pe iPhone 17 Pro, și care a fost intens cerută.

În paralel, Vișiniu închis (Dark Cherry) aduce un plus de eleganță discretă, fiind suficient de diferit încât să atragă atenția fără să fie prea îndrăzneț. Este o nuanță care poate rivaliza cu ușurință cu negrul clasic, oferind un aer premium și distinct. Dacă informațiile se confirmă, aceste două culori au toate șansele să devină cele mai populare din noua gamă.

Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
IT&C
Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
IT&C
Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
IT&C
Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
Inteligența artificială spune „da” prea des. Adevărul care îi îngrijorează pe specialiști
IT&C
Inteligența artificială spune „da” prea des. Adevărul care îi îngrijorează pe specialiști
Inteligența artificială greșește masiv. Ce se întâmplă când consultăm chatboți AI în loc de medici
IT&C
Inteligența artificială greșește masiv. Ce se întâmplă când consultăm chatboți AI în loc de medici
Booking.com confirmă un nou atac informatic. Ce date personale au fost accesate
IT&C
Booking.com confirmă un nou atac informatic. Ce date personale au fost accesate
Ziua Q: momentul în care toate parolele ar putea deveni inutile. Un scenariu care nu mai ține de science-fiction (VIDEO)
IT&C
Ziua Q: momentul în care toate parolele ar putea deveni inutile. Un scenariu care nu mai ține de science-fiction (VIDEO)
Alertă pentru utilizatorii Android: Peste 2,3 milioane de telefoane, infectate cu un malware periculos. Ce date a colectat și ce riscuri există
IT&C
Alertă pentru utilizatorii Android: Peste 2,3 milioane de telefoane, infectate cu un malware periculos. Ce date a colectat și ce riscuri există
WhatsApp introduce username-uri pentru utilizatori după ani de așteptare. Ce reguli trebuie respectate pentru numele de utilizator
IT&C
WhatsApp introduce username-uri pentru utilizatori după ani de așteptare. Ce reguli trebuie respectate pentru numele de utilizator
Americanii de la Anthropic se laudă cu noul Mithos IA. De ce ezită să lanseze aplicația pe scară largă
IT&C
Americanii de la Anthropic se laudă cu noul Mithos IA. De ce ezită să lanseze aplicația pe scară largă
