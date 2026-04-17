B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”

Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 15:11
Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Este sigură noua aplicație de verificare a vârstei propusă de UE
  2. Cât de ușor pot fi ocolite măsurile de securitate ale aplicației UE
  3. Ce spune Pavel Durov despre vulnerabilitatea aplicației

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, critică dur noua aplicație europeană de verificare a vârstei. Reacția vine după ce un expert în securitate a demonstrat că protecțiile sistemului pot fi ocolite în mai puțin de două minute.

Este sigură noua aplicație de verificare a vârstei propusă de UE

Aplicația europeană de verificare a vârstei a fost lansată cu promisiuni ambițioase. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat-o drept o soluție sigură pentru utilizatori. Aceasta le-ar permite să își confirme vârsta online fără a-și expune datele personale în fața marilor platforme.

Consultantul în securitate Paul Moore atrage atenția asupra unor probleme de proiectare pe care le consideră esențiale. El avertizează că sistemul ar putea deschide calea către o breșă de proporții. În opinia sa, nu este o întrebare dacă se va întâmpla, ci când, informează Cybernews.

Cât de ușor pot fi ocolite măsurile de securitate ale aplicației UE

Un test simplu ridică semne serioase de întrebare. Consultantul în securitate Paul Moore a publicat un clip pe platforma X. În acesta, el demonstrează cât de ușor pot fi ocolite protecțiile noii aplicații europene de verificare a vârstei. Mai mult, totul a fost realizat fără instrumente complexe sau tehnici avansate.

Potrivit acestuia, o parte din mecanismele sistemului se bazează pe date stocate local, pe dispozitiv, care pot fi modificate relativ ușor, ceea ce permite evitarea verificărilor ce ar trebui să fie sigure.

Situația devine și mai controversată în contextul reacției lui Pavel Durov, șeful Telegram. Acesta susține că vulnerabilitatea nu este întâmplătoare. În opinia sa, ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă a autorităților europene, menită să transforme aplicația într-un instrument de supraveghere a cetățenilor.

Ce spune Pavel Durov despre vulnerabilitatea aplicației

Reacția lui Pavel Durov este una dură și plină de suspiciuni. „Această aplicație a fost spartă în doar 2 minute. Dar să nu vă grăbiți să râdeți de birocrații europeni”, a scris el pe canalul său de Telegram, sugerând că problema ar putea fi mai profundă decât pare. Potrivit acestuia, aplicația „a fost vulnerabilă încă de la început”, întrucât „are încredere în dispozitivul utilizatorului”, ceea ce, în opinia sa, compromite securitatea din start.

Șeful Telegram merge însă mai departe și lansează o acuzație directă. El sugerează că, dacă Uniunea Europeană nu este condusă de clovni, ar putea fi vorba despre o strategie deliberată. Aceasta ar presupune lansarea unei aplicații care pretinde că respectă confidențialitatea, dar care este intenționat vulnerabilă pentru ca ulterior să fie eliminate aceste garanții sub pretextul reparării sistemului.

În această logică, așa-numitul „hack surprinzător” ar deveni, de fapt, pretextul perfect pentru transformarea aplicației într-un instrument de supraveghere la scară largă. „Fiți vigilenți”, avertizează fondatorul Telegram, mesaj transmis către cei peste 10 milioane de urmăritori ai săi.

Tags:
