Dormitul cu telefonul pe noptieră pare banal, dar pericolul e uriaș

Telefonul mobil a devenit, în ultimele două decenii, un obiect indispensabil, o extensie a vieții noastre cotidiene. Îl purtăm cu noi peste tot, de la birou la sală, de la masă la plimbare, și îl folosim pentru aproape orice: muncă, socializare, divertisment, cumpărături sau chiar pentru relaxare. Seara, când ar trebui să ne detașăm de tehnologie, cei mai mulți dintre noi continuăm să ținem telefonul la îndemână, așezându-l pe noptieră înainte de culcare.

Gestul pare banal, chiar firesc, însă medicii și specialiștii în sănătate atrag atenția că acest obicei poate avea consecințe serioase asupra organismului. Studiile arată că simpla prezență a telefonului lângă pat ne perturbă odihna, crește nivelul de anxietate și ne face mai dependenți de tehnologie. În plus, riscurile nu se opresc aici: expunerea constantă la radiațiile emise de dispozitiv ridică semne de întrebare în rândul experților.

Cum ne afectează telefonul calitatea somnului

Medicii atrag atenția că folosirea telefonului înainte de culcare sau păstrarea lui lângă pat poate perturba serios odihna. „Lumina albastră emisă de ecranele telefoanelor și tabletelor reduce nivelul de melatonină, hormonul care reglează ciclul somnului. Asta face ca oamenii să adoarmă mai greu și să aibă un somn mai superficial”, explică dr. Eric J. Olson, specialist în somnologie la . El recomandă evitarea folosirii dispozitivelor electronice cu cel puțin o oră înainte de culcare și păstrarea lor la distanță pe timpul nopții, pentru a permite corpului să intre într-un ritm natural de odihnă.

Cât de periculoase sunt radiațiile telefoanelor mobile

Studiile recente arată că, deși telefoanele mobile emit radiații de tip radiofrecvență, nivelurile la care suntem expuși zilnic rămân sub limitele internaționale de siguranță. Un amplu review realizat sub coordonarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în 2024, care a analizat peste 60 de studii, nu a găsit dovezi concludente că utilizarea telefoanelor crește riscul de cancer cerebral sau alte tumori.

De asemenea, un proiect desfășurat în 10 țări europene a confirmat că și respectă standardele de expunere. Totuși, specialiștii subliniază că efectele pe termen foarte lung, mai ales asupra copiilor, necesită în continuare monitorizare. Din acest motiv, organizații precum FDA din SUA : folosirea căștilor sau a funcției hands-free la apelurile lungi și evitarea păstrării telefonului lipit de corp în timpul nopții.

Cum crește telefonul anxietatea și dependența digitală

Prezența telefonului lângă pat, chiar și atunci când nu este folosit activ, menține creierul într-o stare de alertă permanentă. Sunetele de notificare, vibrațiile discrete sau chiar simpla lumină a ecranului, care se aprinde la fiecare mesaj primit, pot perturba liniștea nopții și declanșa stări de neliniște.

Psihologii numesc acest fenomen „FOMO” (fear of missing out), frica de a nu rata o informație importantă sau o interacțiune socială, notează . Persoanele afectate se simt obligate să își verifice constant telefonul, inclusiv în toiul nopții, chiar dacă notificările nu sunt urgente. Acest comportament repetitiv creează un cerc vicios: somnul este fragmentat, apare oboseala cronică, iar creierul devine tot mai dependent de stimulii digitali.

Pot telefoanele lăsate la încărcat să provoace incendii

Da, iar acest risc este adesea trecut cu vederea de utilizatori. Telefoanele lăsate la încărcat pe noptieră, în special atunci când , pe saltea sau lângă materiale textile, pot deveni o sursă reală de pericol. Bateriile pe bază de litiu, folosite în majoritatea smartphone-urilor, se încălzesc în timpul încărcării, iar lipsa unei ventilații corespunzătoare poate duce la supraîncălzire. În cazuri rare, dar documentate, acest fenomen poate provoca scântei sau chiar incendii.

Producătorii avertizează că încărcarea peste noapte, în condiții improprii, nu doar că scurtează durata de viață a bateriei, dar crește și riscul de defectare bruscă. Mai mult, utilizarea cablurilor sau a adaptoarelor necertificate amplifică pericolul, deoarece acestea pot furniza un curent instabil, conform .