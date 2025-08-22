B1 Inregistrari!
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi

B1.ro
22 aug. 2025, 16:55
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
Sursa foto: Freepik / @freepik

Japonia surprinde din nou o lume întreagă, după ce autoritățile dintr-o municipalitate au propus limitarea timpului petrecut pe telefoanele mobile în afara orelor de muncă sau de studiu. Localnicii ar petreacă pe device-uri maxim două ore pe zi, informează AFP.

Cuprins:

  1. Ce a spus edilul municipalității despre limitarea timpului pe telefoane
  2. Cum au comentat internauții propunerea
  3. Când ar putea intra în vigoare propunerea

Ce a spus edilul municipalității despre limitarea timpului pe telefoane

Această limită va fi sub forma unei recomandări, nu va avea termen de obligativitate, iar cei care aleg să petreacă mai mult de 2 ore, nu vor fi penalizați sub nicio formă, se arată în versiunea actuală a proiectului primăriei oraşului Toyoake, un oraș din centrul Japoniei.

Propunerea are ca scop „combaterea utilizării excesive a acestor dispozitive, care provoacă probleme de sănătate fizică şi mentală (…), în special perturbări ale somnului”, a argumentat edilul Masafumi Koki într-un comunicat difuzat vineri.

De altfel, în proiect se găsesțe și o recomandare legată de cea mai târzie oră la care ar trebui folosit telefon: 21:00 – pentru elevii de la școlile elementare și 22:00 – pentru elevii din clase mai mari.

Cum au comentat internauții propunerea

Măsura a stârnit un val de reacții pe reţelele de socializare. Unii internauţi au subliniat faptul că își folosesc telefonul la diverse activități, precum vizionarea unui film sau citirea unei cărți, iar două ore sunt insuficiente.

„Le înţeleg intenţia, dar o limită de două ore e imposibilă”, „În două ore nu pot nici măcar să citesc o carte sau să mă uit al un film”, au fost o parte dintre reacțiile internauților la anunț, relatează Observator News.

Alte persoane au spus că o astfel de decizie, mai ales în cazul persoanelor minore, ar trebui luată de familii şi nu de altcineva.

Primăria a răspuns criticilor, precizând că această limită de două ore nu este obligatorie. În plus, oficialii sunt conștienți „că telefoanele mobile sunt utile şi indispensabile”, ceea ce au scris și în textul propunerii.

Când ar putea intra în vigoare propunerea

Propunerea urmează să fie analizată în cursul săptămânii viitoare, iar dacă va fi adoptată, va intra în vigoare în octombrie.

În medie, tinerii japonezi petrec, zilnic, în timpul săptămânii, puţin peste cinci ore pe internet, arată un studiu publicat în martie de Agenţia niponă pentru copii şi familie.

