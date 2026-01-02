B1 Inregistrari!
Șeful Instagram acuză inteligența artificială de manipularea conținutului vizual. Ce măsuri vrea Instagram să adopte în fața valului de AI

Iulia Petcu
02 ian. 2026, 11:57
sursa foto: IMAGO/Zoonar
Cuprins
  1. Ce spune șeful Instagram despre fluxul principal al platformei
  2. Ce impact are inteligența artificială asupra conținutului vizual
  3. Ce măsuri vrea Instagram să adopte în fața valului de AI

Instagram traversează o transformare profundă, pe fondul exploziei conținutului generat de inteligența artificială, care schimbă radical modul în care utilizatorii percep autenticitatea. Adam Mosseri, directorul general al platformei, avertizează că estetica clasică a rețelei sociale nu mai corespunde realității actuale.

Ce spune șeful Instagram despre fluxul principal al platformei

Într-un mesaj de final de an publicat pe Threads, Adam Mosseri a explicat că fluxul atent curat, definit de imagini rafinate și editări profesionale, nu mai reprezintă esența Instagramului. „Dacă nu ai sub 25 de ani și nu folosești Instagram, probabil că te gândești la aplicație ca la un flux de fotografii pătrate. Estetica este rafinată: mult machiaj, netezirea pielii, fotografie cu contrast ridicat, peisaje frumoase”, a scris Mosseri.

Potrivit acestuia, acel model de prezentare vizuală aparține trecutului, fiind înlocuit de forme mult mai directe de comunicare. „Acel flux este mort. Oamenii au încetat în mare parte să mai împărtășească momente personale în feed cu ani în urmă”, a spus directorul Instagram.

Mosseri susține că interacțiunile autentice s-au mutat în spațiul privat al mesajelor directe, unde utilizatorii trimit imagini nefiltrate și deloc estetizate. El afirmă că prietenii sunt ținuți la curent prin „fotografii cu pantofi și instantanee deloc flatante”, care nu trec prin procese de editare sofisticate.

Această schimbare reflectă o nevoie tot mai mare de autenticitate, într-un context în care platformele sociale sunt saturate de imagini idealizate sau generate artificial.

Ce impact are inteligența artificială asupra conținutului vizual

Rețelele sociale, inclusiv Instagram, sunt inundate de fotografii și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, un fenomen care schimbă regulile jocului pentru creatori. Mosseri consideră că această abundență obligă creatorii să se îndepărteze de grilele perfect curate și de aspectul profesionist excesiv.

„Imaginile flatante sunt ieftin de produs și plictisitor de consumat. Oamenii vor conținut care să pară real”, a scris el. Acesta a mai avertizat că feedurile sunt populate tot mai mult de „lucruri sintetice de toate felurile”, relatează Hotnews.

Deși nu a folosit explicit termenul, Mosseri a făcut referire la fenomenul cunoscut drept „AI slop”, adică un volum mare de conținut de slabă calitate, produs rapid cu instrumente automate. Aceste imagini și clipuri sunt adesea create pentru a genera trafic, clickuri sau venituri din publicitate. În unele situații, ele sunt utilizate pentru promovarea înșelătoriilor, folosind imaginea unor politicieni, celebrități sau alte persoane publice, fără consimțământul acestora.

Mosseri recunoaște că evoluția tehnologiei va face tot mai dificilă diferențierea dintre conținutul autentic și cel generat de AI. El a sugerat o posibilă soluție tehnică, prin care producătorii de camere foto și video să semneze criptografic materialele încă din momentul capturii. Această metodă ar putea oferi o dovadă clară a autenticității, într-un mediu digital din ce în ce mai confuz.

Ce măsuri vrea Instagram să adopte în fața valului de AI

Directorul Instagram a subliniat necesitatea etichetării clare a conținutului generat de inteligența artificială și a unei transparențe mai mari privind identitatea celor care publică. De asemenea, el consideră esențială dezvoltarea unor instrumente creative mai bune pentru utilizatorii umani.

„Pentru cea mai mare parte a vieții mele am putut presupune în siguranță că marea majoritate a fotografiilor sau videoclipurilor pe care le văd sunt, în mare, capturi fidele ale unor momente petrecute în viața reală. Acest lucru nu mai este, în mod clar, valabil”, a scris Mosseri.

