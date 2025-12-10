Alertă de securitate! Android se confruntă cu un nou val de amenințări, după ce Google a emis un avertisment oficial privind existența unor atacuri active care vizează direct utilizatorii. Actualizarea de urgență a fost trimisă rapid către telefoanele Pixel, însă, milioane de posesori de dispozitive Samsung încă așteaptă patch-urile de securitate, în timp ce atacurile sunt deja în desfășurare.

Potrivit sursei citate, vulnerabilitățile CVE-2025-48633 și CVE-2025-48572 „ar putea fi exploatate în mod țintit și limitat”, iar atacurile pot provoca „blocarea de la distanță” a telefoanelor vizate, „fără a fi necesare privilegii suplimentare de execuție”.

Ce spun Google și autoritățile despre aceste breșe de securitate

La scurt timp după avertismentul Google, Samsung a anunțat că a lansat propriile corecții pentru aceste probleme de securitate. În paralel, compania a remediat și alte vulnerabilități identificate de Project Zero, echipa Google care investighează atacuri de tip zero-day „în sistemele hardware și software de care depind utilizatorii din întreaga lume”.

Situația a devenit și mai gravă la doar 24 de ore de la confirmarea atacurilor, când agenția americană CISA a emis o alertă oficială. Instituția a cerut personalului federal să își actualizeze dispozitivele imediat sau să înceteze utilizarea lor. „Framework-ul Android”, a avertizat CISA, „conține o vulnerabilitate nespecificată care permite escaladarea privilegiilor”.

Alertă de securitate! De ce ajung atât de târziu actualizările pe telefoanele Samsung

În ciuda poziției dominante pe piață, Samsung continuă să se confrunte cu probleme majore în distribuirea rapidă a actualizărilor.

„Samsung este regele ”, a remarcat Android Authority în weekend. „Cota sa globală de piață depășește 30% în rândul producătorilor Android. Cu alte cuvinte, aproape unul din trei utilizatori de Android alege un telefon Samsung”.

În mod paradoxal, telefoanele Pixel primesc primele patch-uri, în timp ce dispozitivele Samsung pot aștepta chiar și o lună. Lipsa actualizărilor „seamless”, care permit instalarea în fundal, rămâne o problemă, cu excepția unor modele precum Galaxy S25, informează .

Ce înseamnă fragmentarea Android pentru siguranța utilizatorilor

Problema majoră rămâne fragmentarea ecosistemului. Spre deosebire de Samsung și alți producători, Google controlează atât hardware-ul, cât și software-ul telefoanelor Pixel, ceea ce îi permite să distribuie rapid actualizările.

Din acest motiv, versiunile One UI 7 și One UI 8 (Android 15 și 16) au ajuns mult mai târziu pe telefoanele Galaxy, lucru care a stârnit nemulțumirea utilizatorilor.

Toate modelele Samsung Galaxy eligibile vor primi patch-ul de securitate, însă, distribuirea se face etapizat, în funcție de regiune, operator și model.