Alertă de securitate! Android se confruntă cu un nou val de amenințări, după ce Google a emis un avertisment oficial privind existența unor atacuri active care vizează direct utilizatorii. Actualizarea de urgență a fost trimisă rapid către telefoanele Pixel, însă, milioane de posesori de dispozitive Samsung încă așteaptă patch-urile de securitate, în timp ce atacurile sunt deja în desfășurare.
Potrivit sursei citate, vulnerabilitățile CVE-2025-48633 și CVE-2025-48572 „ar putea fi exploatate în mod țintit și limitat”, iar atacurile pot provoca „blocarea de la distanță” a telefoanelor vizate, „fără a fi necesare privilegii suplimentare de execuție”.
La scurt timp după avertismentul Google, Samsung a anunțat că a lansat propriile corecții pentru aceste probleme de securitate. În paralel, compania a remediat și alte vulnerabilități identificate de Project Zero, echipa Google care investighează atacuri de tip zero-day „în sistemele hardware și software de care depind utilizatorii din întreaga lume”.
Situația a devenit și mai gravă la doar 24 de ore de la confirmarea atacurilor, când agenția americană CISA a emis o alertă oficială. Instituția a cerut personalului federal să își actualizeze dispozitivele imediat sau să înceteze utilizarea lor. „Framework-ul Android”, a avertizat CISA, „conține o vulnerabilitate nespecificată care permite escaladarea privilegiilor”.
În ciuda poziției dominante pe piață, Samsung continuă să se confrunte cu probleme majore în distribuirea rapidă a actualizărilor.
„Samsung este regele Android”, a remarcat Android Authority în weekend. „Cota sa globală de piață depășește 30% în rândul producătorilor Android. Cu alte cuvinte, aproape unul din trei utilizatori de Android alege un telefon Samsung”.
În mod paradoxal, telefoanele Pixel primesc primele patch-uri, în timp ce dispozitivele Samsung pot aștepta chiar și o lună. Lipsa actualizărilor „seamless”, care permit instalarea în fundal, rămâne o problemă, cu excepția unor modele precum Galaxy S25, informează Antena 3 CNN.
Problema majoră rămâne fragmentarea ecosistemului. Spre deosebire de Samsung și alți producători, Google controlează atât hardware-ul, cât și software-ul telefoanelor Pixel, ceea ce îi permite să distribuie rapid actualizările.
Din acest motiv, versiunile One UI 7 și One UI 8 (Android 15 și 16) au ajuns mult mai târziu pe telefoanele Galaxy, lucru care a stârnit nemulțumirea utilizatorilor.
Toate modelele Samsung Galaxy eligibile vor primi patch-ul de securitate, însă, distribuirea se face etapizat, în funcție de regiune, operator și model.