Copiii sub 15 ani, interzis pe rețelele sociale. Țara care impune restricții pentru Facebook, TikTok, Instagram

Franța va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Emmanuel Macron a anunțat că guvernul va declanșa procedura accelerată pentru adoptarea rapidă a legii care interzice rețelele sociale copiilor.

De când vor avea copiii sub 15 ani interzis pe rețelele sociale

Președintele Franței, , a promis că guvernul va iniția „procedura accelerată” pentru ca proiectul privind interzicerea rețelelor sociale pentru copii să fie adoptat rapid de Parlament și să poată intra în vigoare la începutul anului școlar viitor.

„Am cerut guvernului să inițieze procedura accelerată pentru ca aceasta să poată fi adoptată cât mai repede posibil, să poată fi aprobată de Senat.

Pentru că ceea ce vreau să fac, angajamentul pe care l-am luat, de altfel, într-una din dezbaterile mele din provincie cu presa regională, este ca aceasta să fie aplicabilă la începutul următorului an școlar.

Interzicem rețelele sociale pentru cei sub 15 ani și vom interzice și telefoanele mobile în școli.

Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare. Emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare și nu pot fi manipulate, nici de platformele americane, nici de algoritmii chinezi.”, a declarat Macron.

Interdicția, adoptată de Australia

La finalul anului trecut, o lege care interzice accesul copiilor pe rețelele sociale a fost adoptată în .

Legea, intrată în vigoare la 10 decembrie prin Online Safety Amendment Act, introduce obligații ferme pentru marile platforme digitale. Companii precum Reddit, X, Instagram, YouTube și TikTok sunt forțate să aplice sisteme stricte de verificare a vârstei utilizatorilor.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni, un prag considerat suficient de mare pentru a produce schimbări reale. Autoritățile de la Canberra susțin că scopul principal este protejarea minorilor de efectele nocive asociate utilizării excesive a rețelelor sociale.

De asemenea, în Marea Britanie, Camera Lorzilor urmează să voteze un amendament care ar putea introduce interdicția.