Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță să identifice știrile false și conținutul generat de inteligența artificială (AI). Astfel de cursuri au fost introduse în programa școlară, iar mass-media finlandeză joacă și ea un rol important în educarea celor mici.

Alfabetizarea media se predă de zeci de ani în Finlanda

Alfabetizarea media e materie în școlile din Finlanda încă din anii 1990, iar cursuri suplimentare sunt disponibile pentru adulții considerați vulnerabili la dezinformare. Tocmai de aceea, această țară e constant pe primul loc la Indicele European de Alfabetizare Media.

Dar autoritățile finlandeze au fost nevoite să opereze câteva modificări, în contextul în care Rusia și-a intensificat campania de dezinformare în întreaga Europă, odată cu invazia pe scară largă în Ucraina. Finlanda a devenit o țintă specială pentru propaganda rusă mai ales după ce țara a decis să intre în NATO, stârnind astfel mânia Moscovei, care altfel pretinde că nu se implică în treburile interne ale altor țări.

Așa se face că, mai nou, copiii finlandezi învață chiar de la grădiniță să detecteze știrile false / fake news-urile și să facă diferența între conținutul real și cel generat de

„A avea bune competențe de alfabetizare media e o abilitate civică foarte importantă (…) pentru siguranța națiunii și pentru siguranța democrației noastre”, a declarat Kiia Hakkala, specialist pedagogic pentru orașul Helsinki, citată de

Cum sunt educați copiii din Finlanda să detecteze știrile false și conținutul AI

De exemplu, la Școala Primară Tapanila din nordul capitalei Helsinki, profesorul Ville Vanhanen îi învață pe elevii unei clase a patra cum să identifice știrile false. Se întâmplă de ani de zile, elevii începând cu citirea titlurilor și a unor texte scurte.

Recent, ei au avut sarcina de a identifica cinci lucruri la care să fie atenți atunci când citesc știri online, pentru a se asigura că acestea sunt de încredere. Acum trec la analiza AI.

„Au învățat cum să recunoască dacă o imagine sau un videoclip e realizat de AI”, a afirmat Vanhanen, care e și director adjunct al școlii.

Și mass-media finlandeză ajută școlile să-i educe pe elevi, organizând o „Săptămână a Ziarelor” anuală, în care ziarele sunt trimise elevilor pentru a le citi.

Iar anul trecut, ziarul Helsingin Sanomat a colaborat la o nouă „Carte ABC de Alfabetizare Media”, care a fost distribuită fiecărui elev de 15 ani la începerea liceului superior.

Martha Turnbull, directoare la Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride, a avertizat că deocamdată e relativ ușor să identifici falsurile generate de AI, deoarece calitatea lor nu e foarte bună, dar „pe măsură ce această tehnologie se dezvoltă, va deveni mult mai dificil pentru noi să le detectăm”. Prin urmare, un motiv în plus ca oamenii să fie educați de mici în acest sens.