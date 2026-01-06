B1 Inregistrari!
Acasa » IT&C » Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor

Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor

Ana Beatrice
06 ian. 2026, 16:29
Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce îți încetinește internetul chiar obiectele din propria casă
  2. Ce obiecte din casă îți pot distruge complet semnalul Wi-Fi

Internetul nu mai este un lux, ci o necesitate zilnică. Atunci când conexiunea devine lentă sau instabilă, tendința este să dăm vina pe furnizorul de servicii. În realitate, de multe ori problema se află chiar în locuință. Modul în care este amplasat routerul și mediul din jurul acestuia influențează direct calitatea semnalului Wi-Fi. Specialiștii atrag atenția că obiecte comune din casă, aparent inofensive, pot interfera serios cu rețeaua wireless.

De ce îți încetinește internetul chiar obiectele din propria casă

Puțini utilizatori acordă atenție modului în care funcționează un router Wi-Fi. Din acest motiv, ajung să îl plaseze într-un loc ales la întâmplare, informează eleconomista.es. De cele mai multe ori, dispozitivul rămâne ignorat până când apar probleme evidente. Internetul se întrerupe frecvent, viteza scade brusc sau conexiunea devine instabilă.

În realitate, routerul nu este un simplu obiect decorativ. Acesta necesită o poziționare atent gândită pentru a funcționa la parametri optimi. Un spațiu ales corect și o utilizare adecvată pot îmbunătăți semnificativ stabilitatea și viteza rețelei.

Printre obiectele din locuință care afectează direct calitatea semnalului se află televizorul. Ecranele de mari dimensiuni pot bloca undele radio, reducând considerabil puterea Wi-Fi-ului. În plus, interferențele electromagnetice generate de aparatul TV contribuie la slăbirea conexiunii.

Un alt factor major de interferență este cuptorul cu microunde. Acesta funcționează pe frecvența de 2,4 GHz, aceeași bandă utilizată de cele mai multe routere Wi-Fi. Practic, cele două dispozitive concurează pentru același spațiu de frecvență, iar rezultatul este deteriorarea semnalului. În momentul în care microundele sunt pornite, utilizatorii observă adesea întreruperi sau încetiniri ale internetului. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca routerul să fie amplasat la o distanță suficient de mare de cuptorul cu microunde.

Ce obiecte din casă îți pot distruge complet semnalul Wi-Fi

În multe locuințe, problemele de semnal Wi-Fi apar din cauza unor obiecte banale, a căror influență este adesea ignorată. Un exemplu clar este frigiderul, considerat unul dintre cele mai dăunătoare obstacole pentru conexiunea wireless. Carcasa sa metalică masivă blochează aproape complet undele radio, reflectându-le și absorbindu-le. Comparativ cu televizorul, frigiderul afectează mult mai sever semnalul Wi-Fi. Atunci când routerul este amplasat în bucătărie, conexiunea are serios de suferit.

Nici difuzoarele Bluetooth sau alte gadgeturi wireless nu sunt lipsite de impact asupra rețelei. Acestea folosesc benzi de frecvență similare cu cele ale Wi-Fi-ului și pot genera interferențe frecvente dacă sunt poziționate prea aproape de router. Deși multe dintre ele depind de internet pentru a funcționa corect, apropierea excesivă poate duce la supraîncărcarea conexiunii. Cu cât într-un spațiu există mai multe dispozitive inteligente concentrate în jurul routerului, cu atât interferențele devin mai evidente.

În mod surprinzător, chiar și oglinzile pot crea probleme serioase pentru semnalul Wi-Fi. Deși nu emit radiații, acestea reflectă și deviază undele radio. Combinația dintre sticlă și stratul metalic din spatele oglinzilor perturbă propagarea semnalului.

