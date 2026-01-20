B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării

Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării

B1.ro
20 ian. 2026, 13:14
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării

Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei și ar trebui tratată drept prioritate strategică, evidențiază un nou raport publicat de Vodafone.

Raportul “Coloana vertebrală a Europei digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării” analizează modul în care securitatea europeană este acum inseparabilă de securitatea conectivității sale și cum Europa trebuie să adapteze acestei realități prin accelerarea investițiilor și promovarea politicilor pro‑inovație.

Conectivitatea este esențială pentru servicii de importanță națională critică, precum spitalele, rețelele energetice, sistemele de transport și logistică sau piețele financiare – iar acum devine indispensabilă pentru mecanismele de comandă și control ale forțelor armate. Dacă această infrastructură este perturbată sau compromisă, consecințele se pot răspândi cu mult dincolo de o singură industrie strategică, subminând stabilitatea economică și strategia de apărare.

Raportul Vodafone avertizează că liderii politici tratează frecvent conectivitatea ca un bun economic, nu ca un pilon central al apărării și rezilienței europene. Investițiile critice sunt amânate sau subfinanțate, iar situațiile de criză sunt coordonate ad-hoc, cu responsabilități fragmentate împărțite între autoritățile civile și cele militare.

Securitatea Europei este acum inseparabilă de securitatea conectivității sale. Însă dacă Europa va continua să trateze conectivitatea drept un serviciu utilitar de bază, ‘low-cost’, va expune cetățenii, instituțiile democratice și aliații la riscuri tot mai mari. Pentru a gestiona toate aceste provocări, un cadru favorabil investițiilor și inovației este esențial, susținut de politici coerente și consecvente la nivel european.

Europa are de ales – poate prioritiza conectivitatea ca element central al securității și astfel, poate consolida una dintre cele mai importante linii de apărare împotriva războiului modern.

Războiul din Ucraina demonstrează că acțiunile militare pot pune presiune semnificativă asupra conectivității. Când aceasta face față, poate crește exponențial capacitatea de rezistență a unei țări. Conflictul demonstrează că rețelele digitale sunt active strategice – ele nu doar susțin securitatea, ci joacă un rol major în contracararea războiului hibrid și electronic.

Pentru a consolida rolul telecomunicațiilor în protejarea prosperității și securității Europei, Vodafone identifică cinci recomandări cheie:

  1. Recunoașterea conectivității securizate drept activ strategic de securitate și transpunerea acestui fapt în strategiile naționale de profil, planificarea UE și NATO, precum și în capacitățile de apărare.

  2. Stabilirea unor mecanisme stabile și de încredere în vederea colaborării între guverne, operatori și aliați, pentru coordonarea răspunsului la criză, corelarea informațiilor, protecția infrastructurii submarine, satelitare și cibernetice, și consolidarea rezilienței transfrontaliere la nivel paneuropean.

  3. Eliminarea decalajelor de investiții în infrastructura digitală critică, acolo unde statele nu ating individual nivelul de reziliență și redundanță necesar Europei. Așadar, este nevoie de stimulente aplicate și politici armonizate care susțin protecția infrastructurii, inclusiv prin Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act).

  4. O abordare strategică deschisă prin parteneriate cu aliați de încredere, precum Marea Britanie, pentru a dezvolta împreună tehnologii critice și a alinia standardele de securitate și suveranitate tehnologică la nivel european.

  5. Investiții în incluziune digitală și alfabetizare pentru a sprijini cetățenii să identifice sursele de dezinformare și să își mențină încrederea în instituțiile democratice, consolidând reziliența societății europene.

Această abordare va permite Europei să își folosească infrastructura robustă de rețea pentru a câștiga avantaj strategic, descurajând adversarii, susținând aliații și protejând siguranța și prosperitatea cetățenilor săi.

Mai multe detalii sunt disponibile în raportul complet publicat aici: https://www.vodafone.com/news/newsroom/public-policy/dna%20report

Tags:
Citește și...
TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
IT&C
TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
IT&C
Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
IT&C
Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știrile false și conținutul generat de inteligența artificială
Externe
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știrile false și conținutul generat de inteligența artificială
Șeful Instagram acuză inteligența artificială de manipularea conținutului vizual. Ce măsuri vrea Instagram să adopte în fața valului de AI
IT&C
Șeful Instagram acuză inteligența artificială de manipularea conținutului vizual. Ce măsuri vrea Instagram să adopte în fața valului de AI
„Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
IT&C
„Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
IT&C
Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
Datele personale ale utilizatorilor români transferate de TikTok în China comunistă. Rețeaua este investigată pentru implicare în alegeri
IT&C
Datele personale ale utilizatorilor români transferate de TikTok în China comunistă. Rețeaua este investigată pentru implicare în alegeri
Ultima oră
13:32 - Dan Negru, după gafa Paulei Seling: „România nu e mică, e doar împărțită”
13:16 - Aduc bonusurile de cazino un beneficiu real jucătorilor sau sunt doar o capcană bine ambalată?
13:07 - Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
13:07 - Statul român plătește 25 de miliarde de lei pe pensii speciale sau date prin legi speciale. Tot ce câștigă statul se duce pe bugetari, pensionari, asistați social și „speciali”
13:06 - Gestul unor necunoscuți pentru un bătrân care își serba singur ziua de naștere: „Am fost impresionat de bunătatea lor”
12:55 - „Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
12:33 - Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
12:16 - Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
12:15 - Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
12:14 - Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate