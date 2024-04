Ministrul Digitalizării: Vom putea să dăm servicii de cloud în cel mai scurt timp. Ceea ce era programat să se întâmple abia în 2026 se va întâmpla acum. Îi va scuti pe oameni de drumuri inutile la ghișee (VIDEO)

Cloud-ul guvernamental va crea un limbaj comun între bazele de date pentru ca funcționarii să nu îi mai pună pe oameni pe drumuri după hârtii inutile, a declarat ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Ministrul Bogdan Ivan, pe B1 TV, despre cloud-ul guvernamental

Întrebat în ce stadiu este proiectul, ministrul Digitalizării a spus: „Vreau să fiu foarte explicit. Modul în care acum trei ani a fost făcut designul, arhitectura cloud-ului guvernamental, fără de care nu se poate face acea interconectare a bazelor de date ale statului român, a fost programat undeva în 2026 să avem primele servicii de cloud”.

„În momentul în care am ajuns la minister și am văzut că e un termen destul de mare până în 2026, după discuțiile pe care le-am avut cu cei din Comisia Europeană și negocieri, am căzut la o discuție foarte clară cu toți partenerii să găsim o soluție tehnică inspirată de Germania și de Franța, în acest caz, prin care vom putea să dăm servicii de cloud în cel mai scurt timp”, a adăugat Bogdan Ivan.

„Din acest punct de vedere, în urma negocierilor pe care le-am purtat cu cei din Comisia Europeană, cu susținerea directă a premierului Marcel Ciolacu, am ajuns la o formulă foarte clară în care suntem pregătiți să demarăm achizițiile și, până la finalul anului 2024, ceea ce era programat să se întâmple abia în 2026 se va întâmpla acum”, susține social-democratul.

„De exemplu, pentru acei oameni care se duc pentru dosarul de subvenție la APIA, nu va mai fi nevoie să se ducă la Oficiul de Cadastru, după asta la Oficiul de Taxe și Impozite, să scoată chitanță, să scoată extras de carte funciară, ci vom avea interconectivitatea acelor baze de date, direct APIA va ști că persoana respectivă, care vrea să ia subvenție, este proprietarul terenului, pentru că este înscris în cartea funciară, va ști și va vedea în timp real că ea și-a plătit impozitele, și îi va scuti pe toți oamenii de aceste drumuri inutile, care se fac astăzi la zeci de ghișee din toată țară, la diferite instituții”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

„Cloud-ul guvernamental va crea un limbaj comun între bazele de date pentru ca funcționarii să nu îi mai pună pe oameni pe drumuri după hârtii inutile, pe care ei deja le au, ca și informație, la nivelul bazelor de date ale statului român”, a continuat el.