A murit Mohamed Al-Fayed, omul care contesta accidentul fatal al Prințesei Diana

Mohamed Al-Fayed, tatăl iubitului Prințesei Diana, Dodi al-Fayed, a murit la vârsta de 94 de ani. Decesul său survine la scurt timp după ce s-au împlinit 26 de ani de la decesul celebrului cuplu. Al-Fayed a încetat din viață în dimineața zilei de miercuri și a fost înmormântat în Londra, în conformitate cu tradițiile musulmane, după rugăciunile de vineri, potrivit

RIP Mohamed Al-Fayed, 94.

An extraordinary tour de force of a man who never got over the death of his beloved son Dodi in the crash that also killed Diana. Mohamed wasn’t everyone’s cup of tea and he was a flawed, complex character, but I liked him.

— Piers Morgan (@piersmorgan)