Actorul Willie Garson, din „Sex and the City”, a murit la 57 de ani

Willie Garson, actorul cunoscut în special pentru rolul agentului de talente Stanford Blatch din serialul „Sex and the City”, a murit la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost de fiul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit BBC News.

„Te iubesc atât de mult, tată. Odihnește-te în pace și mă bucur atât de mult că ai reușit să-mi împărtășești toate aventurile și ai reușit să realizezi atât de mult” , a scris fiul său, miercuri, pe Instagram.

Actorul Mario Cantone, partener al lui Garson în „Sex and the City”, a adus un omagiu prietenului său:

„Nu aş fi putut avea un partener de televiziune mai strălucit. Sunt devastat şi copleşit de tristeţe. Ne-a fost luat prea devreme. Ai fost un dar al zeilor. Odihneşte-te, drag prieten. Te iubesc”.

Și actriţele Cynthia Nixon şi Kim Cattrall şi-au exprimat regretul pentru pierderea unui bun prieten.

„Willie Garson a fost în viaţă şi pe ecran un prieten devotat şi o lumină strălucitoare pentru oricine din universul lui”, se arată într-un comunicat HBO/ HBO Max.

„A creat unul dintre cele mai îndrăgite personaje din panteonul HBO şi a fost membru al familiei noastre aproape 25 de ani. Suntem foarte trişti să aflăm despre moartea lui şi trimitem condoleanţe sincere familiei şi apropiaţilor lui”.

William Garson Paszamant s-a născut pe 20 februarie 1964, în Highland Park, New Jersey. A jucat în peste 75 de filme și în peste 300 de episoade TV. Garson este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Stanford Blatch în serialul HBO „Sex and the City”, precum și în filmele conexe „Sex” și „City and Sex and the City 2”.