Lora s-a afișat neînsoțită la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Absența lui Ionuț Ghenu de la un eveniment a stârnit imediat printre fani.

Ce s-a întâmplat când Lora s-a afișat neînsoțită la nuntă

După o relație de 11 ani și o nuntă ca în povești organizată în 2024, fanii se așteptau ca vedeta să fie însoțită de Ionuț Ghenu la petrecerea colegei sale de breaslă. Totuși, Lora a ales să vină singură, deși soțul ei îi este și manager.

Care sunt principiile de la care artista nu se abate niciodată

Deși nu a oferit o explicație oficială pentru lipsa soțului, mulți și-au amintit de declarațiile tranșante ale cântăreței despre limitele sale într-o căsnicie, scrie .

„Soţul meu este un om minunat, dar, dacă va greşi vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine şi la greu, dar nu la bine şi la rău…doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău. Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea, şi nu îşi mai revine de acolo, şi asta e nouă realitate acestui om, o să îl iubesc de la distanţă. Aşa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine aşa”, a declarat Lora pentru presă.

Cum a evoluat relația celor doi

Povestea de dragoste dintre Lora și Ionuț Ghenu a fost una de durată. După nouă ani de așteptare și mai multe amânări ale evenimentului, aceștia și-au unit destinele oficial în 2024, atât la starea civilă, cât și în fața altarului.

Faptul că Lora s-a afișat fără verighetă sau fără soț la unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale anului lasă loc de interpretări.