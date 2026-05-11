Festivalul de Film de la Cannes, unul dintre cele mai importante la nivel mondial va începe marți, 12 mai și se va desfășura până 23 mai. Ediția din acest an, 2026, este cea cu numărul 79.

Festivalul de Film de la Cannes, la debut

Tradițional, Festivalul de Film de la Cannes, se desfășoară în clădirea Palais des Festivals et des Congres, situată pe celebrul bulevard Croisette (Croazeta). Aici sunt programate principalele înscrise în selecți oficială și tot aici se desfășoară ceremoniile de pe covorul roşu şi Piaţa de Film (Marche du Film).

Este un complex uriaș care are o suprafață de aproximativ 35.000 de metri pătraţi. Sala principală, Grand Auditorium Louis Lumiere, unde sunt prezentate filmele importante, are o capacitate de 2.000 de locuri.

La actuala ediție, gazda ceremoniei, atât la deschidere, cât și la închidere va fi actriţa franceză Eye Haidar. Juriul care va decide laureații din competiția principală va fi prezidat de regizorul, scenaristul şi producătorul sud-coreean Park Chan-wook. Acesta este cunoscut pentru filmele sale, între care, „Oldboy” (2003), a câştigat Marele Premiu la Cannes).

Cineastul neozeelandez Peter Jackson va primi Palme d’Or onorific, în cadrul ceremoniei de deschidere. Această distincție îi va fi acordată pentru întreaga carieră, care a îmbinat spectaculos blockbuster-ele de la Hollywood cu inovaţia tehnologică şi viziunea artistică, conform . În cadrul ceremoniei de închidere, trofeul Palme d’Or onorific va fi acordat actriței şi cântăreței Barbra Streisand.

Filmele cu care participă România

România va paticipa la Festivalul de Film de la Cannes cu două filme selectate oficial. Pe de-o parte este lungmetrajul „Fjord”, al regizorului Cristian Mungiu, selectat în competiţia oficială pentru . De altfel, regizorul român a mai obținut Palme d’Or în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”.

De această dată, cineastul român a filmat o poveste în Norvegia, cu Renate Reinsve şi Sebastian Stan în rolurile principale. Filmul povestește despre apariţia unui conflict între două familii într-un sat izolat.

Pe de altă parte, al doilea titlu românesc prezent la Cannes este „Diary of a Chambermaid” (Jurnalul unei cameriste), regizat de Radu Jude. Pelicula este inclusă în selecţia oficială a secţiunii paralele Quinzaine des Cineastes. Având-o în rolul principal pe Ana Dumitreşcu, filmul povestește despre viața unei românce care lucrează în Franţa.

Filmul „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu şi premiat la Berlinale 2026, este prezentat în programul Ecrans Juniors. Secțiunea este dedictă formării publicului tânăr. Un alt lungmetraj „Titanic Ocean”, regizat de Konstantina Kotzamani, filmat în România şi Japonia şi coprodus de compania românească deFilm, este selectat în secţiunea Un Certain Regard.

Is risk-averse Hollywood running scared of Cannes critics? Star Wars, Indiana Jones and Top Gun have all premiered at the Cannes Film Festival in the last decade. But in 2026, not a single Hollywood blockbuster is programmed there, raising questions about why US studios are… — AFP News Agency (@AFP)

Producțiile înscrise în competiția oficială la Festivalul de Film de la Cannes

Celelalte 21 de filme care concurează pentru prestigiosul premiu Palme d’Or sunt:

„Minotaur”, de Andrey Zvyagintsev;

„The Beloved”, de Rodrigo Sorogoyen;

„The Man I Love”, de Ira Sachs;

„Fatherland”, de Pawel Pawlikowski;

„Moulin”, de Laszlo Nemes;

„The Birthday Party”, de Lea Mysius;

„Notre Salut”, de Emmanuel Marre;

„Gentle Monster”, de Marie Kreutzer;

„Nagi Notes”, de Koji Fukada;

„Hope”, de Na Hong-jin;

„Sheep In The Box”, de Hirokazu Kore-eda;

„Another Day”, de Jeanne Herry;

„The Unknown”, de Arthur Harari;

„All Of Sudden”, de Ryusuke Hamaguchi; „The Dreamed Adventure”, de Valeska Grisebach;

„Coward”, de Lukas Dhont;

„The Black Ball”, de Javier Ambrossi, Javier Calvo;

„A Woman’s Life”, de Charline Bourgeois-Tacquet;

„Parallel Tales”, de Asghar Farhadi;

„Paper Tiger”, de James Gray;

„Bitter Christmas”, de Pedro Almodovar.

Cum arată trofeul Palme d’Or

Premiul Palme d’Or este distincţia supremă oferită la Festivalul de Film de la Cannes și răsplăteşte, anual, cel mai bun film din competiţia oficială. Premiul este oferit oferit regizorului acestuia.

Trofeul are forma unei frunze de palmier, simbol prezent pe o serie de arme stocate în oraşul vechi din Cannes. A fost realizat de bijutierul Lucienne Lazon, dar a suferit mai multe modificări, puțin importante, de-a lungul vremii.

Premiul a fost acordat în premieră, în anul 1955, înlocuind Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film, decernat din 1949 celei mai bune realizări cinematografice. Primul „Palme d’Or” a fost acordat filmului „Marty”, regizat de Delbert Mann. Din 1964 până în 1974, s-a revenit la formula de Mare Premiu al Festivalului Internaţional de Film, din motive administrative.

În 1975 a fost reintrodus trofeul în formă de frunză de palmier, distincţia cea mai importantă a Festivalului.