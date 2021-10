Adriana Bahmuțeanu, scandal în magazin, terminat cu intervenția jandarmilor. Ce a pățit vedeta (VIDEO)

Adriana Bahmuțeanu a provocat un scandal monstros, vineri, într-un supermarket din București. Vedeta TV a intrat în magazin fără mască de protecție, încălcând legea.

Ajunsă la măcelărie, ea a fost atenționată de angajații că este obligată să-și acopere nasul și gura. Jurnalista a invocat probleme respiratorii care i-ar da dreptul să se abată de la lege.

Responsabilii magazinului au fost nevoiți să cheme jandarmii, pentru a o convinge pe Bahmu să-și pună masca. Revolatată, ea s-a certat chiar și cu jandarmii pe această temă.

„Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu. Ați citit legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial. Nu port mască. Legea 4 este legea alergicului. Jandarmul acela habar nu avea”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

În timpul intervenției, vedeta făcea live pe Facebook.

Adriana Bahmuțeanu a declarat după ce a părăsit magazinul că nu ar fi primit nicio amendă.

„Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletinul, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat. Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta masca. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu în filmulețul postat pe Facebook.