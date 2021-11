Adriana Trandafir s-a confesat Irinei Fodor: „Doamna doctor m-a declarat moartă”. Ce se întâmplă la Asia Express

Adriana Trandafir e sinceră ca niciodată. Aceasta a dezvăluit, într-o discuție cu Irina Fodor, că a fost la un pas de moarte.

Adriana Trandafir este una dintre cele mai puternice concurente de la Asia Express. Vedeta este susținută de mii de telespectatori.

Actrița a mărturisit în ultimul episod al emisiunii Asia Express că a avut moartea clinică. Vedeta spune că la un moment dat și-a părăsit corpul și i-a văzut pe medici cum încercau să o salveze.

Concurenta de la Asia Express este recunoscătoare unui specialist, care a reușit să o readucă la viață.

“Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’, m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață”, a mărturisit Adriana Trandafir, în cadrul unei discuții cu Irina Fodor.

Actrița și-a propus să vină în fiecare an ca să o revadă și să o mulțumească pe cea care i-a salvat viață.

„Am purtat-o în suflet și îi mulțumesc și acum”, a conchis Adriana Trandafir.