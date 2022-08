Alexandra Ungureanu nu mai este singură. Cine este artistul vestit din România care i-a furat inima

Alexandra Ungureanu nu mai este singură și nici nu pare să-și asundă nou idilă pe care o are cu un celebru DJ din România. Cei doi și-au dat frâu liber instinctelor într-un mall din Băneasa, relatează

În ultimi ani, a fost liniștită. Ea a avut o relație la distanță, cu un român stabilit în Statele Unite, care s-a sfârșit chiar înainte de a ajunge în fața altarului.

„Ruptura s-a produs, nu am mai fost dispusă să dau detalii… Evident, am suferit, a fost o perioadă în care nu am fost ok… El s-a supărat pe mine, mai ales că avea impresia că eu dau acele articole ca să mă promovez.

După o perioadă însă ne-am lămurit, am știut cum stau lucrurile și situația s-a calmat, iar acum suntem în relații cât se poate de civilizate”, a explicat Alexandra Ungureanu.

Vedeta pare dispusă să intre într-o nouă relație

După producerea rupturii, pentru o nouă relație. Cel care i-a furat inima Alexandrei Ungureanu este tot un artist, și unul destul de cunoscut, chiar dacă face muzică underground. Este vorba despre DJ Gojira, care produce nu doar muzică, ci și un podcast destul de apreciat pe YouTube.

Însă, în perioada când era singură, vedeta menționase că nu se visează mireasă.

„Nu caut o jumătate. Mă consider un om întreg, capabil să își facă o viață mulțumitoare și îndestulătoare. Dacă vine cineva să pună un plus acestei situații, e de preferat, nu să caute, să schimbe sau să strice mersul lucrurilor, ca să se simtă stăpân pe situație.

E ceva ce am înțeles recent. Cu siguranță și eu mă pot adapta și evolua după omul de lângă mine, pentru că simt și vreau (…) Nu mă văd mireasă. Mă văd fericită!”, a declarat artista pentru .