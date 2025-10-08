B1 Inregistrari!
Alexia Eram: „Sunt conștiincioasă”. Lucrul pe care l-a învățat de la mama ei și îl face anual

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 14:35
Sursa: Instagram/alexiaeram
Cuprins
  1. „De la mama am învățat”
  2. Ziua Națională împotriva Cancerului de Sân

Alexia Eram a mărturisit că a învățat un lucru foarte important de la mama ei, Andreea Esca. Iată ce face aceasta an de an!

„De la mama am învățat”

Alexia Eram a recunoscut că mama ei a învățat-o să meargă anual la controale pentru prevenție.

„De când sunt mică vin la acest eveniment, iluminarea în roz, pentru cancerul la sân. Este foarte important pentru noi, femeile, să mergem al doctor și să ne controlăm. Cred că prevenția este cea mai importantă. E important și pentru tineri să știe acest lucru. De la mama am învățat că este bine o dată pe an, cel puțin, să mergem la control și să ne facem un “full check-up” și toate analizele. Sunt conștiincioasă, eu merg în fiecare an la control”, a spus aceasta, conform Click.

Ziua Națională împotriva Cancerului de Sân

În fiecare an, în prima zi de octombrie, se aprind lumini roz care îmbracă cele mai reprezentative clădiri sau monumente din toată lumea, conform Fundația Renașterea.

Evenimentul are ca scop reamintirea faptului că prin control medical anual, cancerul poate fi învins. Anul acesta, clădirea din România iluminată în roz a fost Palatul Cotroceni.

„Am reușit să salvăm vieți prin campanii de educare, prin investigații gratuite oferite în centrele și unitățile noastre mobile și prin proiecte care au adus prevenția mai aproape de comunități vulnerabile. De 25 de ani, Fundația Renașterea este vocea prevenției și a speranței pentru femeile din România. Le reîntâlnesc cu multă emoție pe doamnele care au fost diagnosticate la Centrele Renașterea, însă, cel mai mult mă bucură că astăzi sunt sănătoase, alături de familiile lor. De aceea, vom continua cu multă energie ceea ce am pornit acum 25 de ani, cu convingerea că, susținuți de partenerii noștri, vom salva cât mai multe vieți”, a spus Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea, în cadrul evenimentului din acest an.

