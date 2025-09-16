B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Românii pot respira ușurați. Șeful ANAF: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele Fiscului

B1.ro
16 sept. 2025, 20:15
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce face ANAF-ul pentru a combate mica evaziune fiscală
  2. Ce vizează controalele saloanelor de nunți ale ANAF-ului
  3. Ce îi asigură Adrian Nicuşor Nica pe miri
  4. Ce problemă a sesizat Adrian Nicuşor Nica la restaurante

După ce, în urmă cu mai multe săptămâni, reprezentanții mai multor restaurante au susținut că nunțile și botezurile au intrat în vizorul ANAF. În jurul acestor declarații s-a creat o adevărată controversă, mirii așteptându-se ca la evenimentul lor să apară inspectori ai ANAF-ului pentru a vedea ce sume au primit în plicuri. Marți, șeful Fiscului a dezmințit aceste zvonuri, clarificând la ce s-a referit notificarea trimisă unităților care organizează evenimente.

Ce face ANAF-ul pentru a combate mica evaziune fiscală

Șeful ANAF-ului i-a lămurit pe români. Controalele care vor avea loc la saloanele de evenimente vizează compania care prestează servicii, nu evenimentul în sine. Ba mai mult, nu doar că mirii nu vor trebui să dea socoteală pentru banii pe care îi primesc sub formă de dar, dar vor putea verifica la finalul serii, printr-o aplicație, dacă bonul fiscal pe care l-au primit în urma sumelor achitate la restaurant, cazare sau alte servicii este fiscalizat corect.

Adrian Nicuşor Nica, președintele ANAF, a fost întrebat marți, după audierea în comisia de buget-finanţe, cum își propune și ce face concret agenția pentru a lupta împotriva evaziunilor fiscale mici. Șeful instituție a declarat că printre strategiile antifraudă se numără și renumitele controale ale saloanelor de nunți. Cum această măsură a fost intens mediatizată și greșit înțeleasă, Adrian Nicușor Nica a ținut să clarifice că scopul Fiscului nu este nici de a controla darul primit de miri, nici de a strica vreo petrecere.

„ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus preşedintele ANAF.

Ce vizează controalele saloanelor de nunți ale ANAF-ului

După ce a clarificat ce NU va face ANAF, șeful instituției a vorbit și despre scopul controalelor saloanelor de evenimente care, cel puțin în teorie, se vor a fi în beneficiul clienților.

Ce îi asigură Adrian Nicuşor Nica pe miri

În ceea ce privește activitatea saloanelor unde se organizează nunți, preşedintele ANAF susține că este permanent monitorizată, cu ajutorul E-factura. Chiar și dacă inspectorii constată o problemă, Adrian Nicuşor Nica îi asigură pe miri că nu vor exista descinderi sau intervenții în ziua marelui lor eveniment.

„Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri”, a adăugat Adrian Nicuşor Nica.

Ce problemă a sesizat Adrian Nicuşor Nica la restaurante

Adrian Nicuşor Nica a constatat că există o practică în rândul restaurantelor ca atunci când clientul își achită nota cu numerar, acesta să nu primească bon fiscal, ci doar o notă de informare. Șeful ANPC a făcut apel la consumatori să sesizeze toate aceste cazuri pe pagina ANAF.

„În ceea ce priveşte bonuri şi toate cele, avem o campanie în curs. Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ţi se dă o notă de informare, plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota.

Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. (..) În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. (..)

Am fost la o terasă. Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu, şi eu sunt cetăţean la României şi eu merg la restaurant şi am făcut acest test, chiar de când sunt preşedinte ANAF. Am făcut o poză şi am urcat-o pe site-ul pe care l-am făcut public, pe pagina ANAF, şi vă solicit să solicitaţi bon fiscal şi acolo unde vi se dă o notă şi nu bonul fiscal, să rugaţi chelnerul să meargă să vă aducă bon”, a mai spus șeful ANAF.

